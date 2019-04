Over stregen?: Yuzu var »exceptionelt begavet inden for det anale område, hendes røv var modtagelig og let at komme til«

Da vi her i avisen anmeldte Houellebecqs nye roman, ’Serotonin’, på fransk, lød en af Matthias Dressler-Bredsdorffs iagttagelser, at Houellebecq sådan set bare gennemspiller gamle temaer. Sandt nok. Men der er også en særlig skønhed i at sive gennem livet med Houellebecqs urimelige, småracistiske, gnavpottede, liderlige mænd som tilbagevendende underholdningsorkester.

Ikke at hans socialt udfordrede halvnussede, halvgamle akademikertyper er særlig smukke. Og så alligevel. Florent-Claude, den af antidepressiver dopede og impotente franskmand fra romanen her, har i det mindste et hjørne af sit indre, der er ganske kønt. Dér, hvor han gemmer kærligheden og mindet om sin kloge danske ungdomskæreste, Kate:

»Vi kunne have reddet verden, og vi kunne have reddet verden på et øjeblik, in einem Augenblick, men det gjorde vi ikke, eller det vil sige: Det gjorde jeg ikke, og kærligheden sejrede ikke, jeg forrådte kærligheden ...«.

Hvorfor, Florent-Claude, hvorfor slap du din elskede af syne? På grund af »en brasiliansk møgluder«. Selvfølgelig. Altid møgkvindernes skyld. Eller, på et andet plan, Møgeuropas!

Yuzu med den modtagelige røv

Siden har kærligheden jævnt hen skuffet, senest Yuzu, denne tyve år yngre japanske kvinde, der ellers leverede »ydelser« på et meget højt niveau: »Navnlig på det afgørende område som blowjobbet udgør, hun slikkede penishovedet med stor flid uden på noget tidspunkt at glemme nossernes eksistens«, og så var hun tilmed »exceptionelt begavet inden for det anale område, hendes røv var modtagelig og let at komme til«.

Min Gud, hvad vil du mer’?

På ondsindet houellebecqsk manér skabes der en associationskæde, som er subtilt racistisk eller i hvert fald fordomsfuld. Altså klam i en anden forstand

I hvert fald ikke et hundegangbang! Da Florent-Claude, en aften hvor der ikke er nogen ordentlige kampe i fjernsynet, roder rundt i kærestens computer, opdager han indtil flere videotapede orgier, nå ja, vissevasse, men lige videoen med vovserne giver ham kvalme. En ting er de »højborgerlige« og »opulente« chippendale-møbler, som udgør den uæstetiske ramme, noget andet er kærestens bidrag til festen:

Her »lå Yuzu på en ottoman og onanerede, hvorefter hun lod sig glide ned på gulvet som var dækket af et tæppe med mere eller mindre persiske motiver, og hvor en midaldrende dobermann penetrerede hende med det gåpåmod der er karakteristisk for denne race. Derefter skiftede kameraet vinkel, og mens dobermannen fortsat pulede hende (...) pirrede Yuzu en bullterriers penishoved, hvorefter hun tog det i munden«.

Det er ikke kun Florent-Claude, der får kvalme.

Hvem taler hanhundenes sag?

Men scenen er ikke bare klam, den er også, i Niels Lyngsøs elastiske oversættelse, sjov; fra den »midaldrende« dobermann med »gåpåmod« til de indskudte sætninger om henholdsvis hunde og japanere og vesterlændinge, mænd, kvinder og tæver. På ondsindet houellebecqsk manér skabes der en associationskæde, som er subtilt racistisk eller i hvert fald fordomsfuld. Altså klam i en anden forstand.

Ja, måske er der ligefrem noget (nyt) at komme efter for identitetsdebattørerne her i Michel Houellebecqs seneste tur gennem et træt og forvirret Europa, der har så store problemer med libidoen, at dyrene må holde for. Nogen bør i hvert fald tale de stakkels hanhundes sag.