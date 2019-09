Klassens tykke pige forvandles til internetdominatrix: ThunderKitKat ryster røv og gør klamme mænd lykkeligt liderlige

FOR ABONNENTER

Ja, ja, vi har hørt det en million gange før. Den ældre generation har til alle tider bekymret og brokket sig over de unge mennesker og deres lårkorte nederdele, spektakelmusik og dårlige manerer. Beviset plejer gerne at være et mere end 2.000 år gammelt citat fra Sokrates, hvor den store filosof giver den som, tja, sur gammel nar. Og med det plejer diskussionen ligesom at være lukket. Slap af, lyder den affejende pointe, det skal nok gå det hele.