Forfaldent dansk 1700-talskonsulat i Marokko bliver reddet – af marokkanerne

Den danske ambassade forsøger nu at rejse penge, der kan finansiere dansk konsulentbistand til det marokkanske restaureringsprojekt, fortæller Margrét Matthíasdóttir, der altså var arkitekt på det oprindelige danske restaureringsforslag, og som sidder i styregruppen i dag.

»Hvis det er muligt, vil vi meget gerne fra dansk side rådgive om materialevalg og overflader på vægge, gulve og lofter, så vi sikrer husets atmosfære, det fænomenologiske, en stoflighed i arkitekturen og en nænsom restaureringsholdning«, siger hun.

Konsulatets atriumgård, som den marokkanske arkitekt, der har vundet arkitektkonkurrencen, ser den. Konkurrencen er udskrevet af Marokkos kulturministerium, og vinderforslaget er netop blevet offentliggjort. Visualisering: AUG Fettane, Agence d’Architecture, l'Urbanisme, Géomatique

Risiko for fremmedgørelse

Styregruppen vil fremover arbejde for flere danske aktiviteter i huset. Det oplyser Leif Lønsmann, der sidder i gruppen som privatperson og ikke i sin egenskab af chef for DR Koncerthuset. Han forestiller sig udstillinger om dansk-marokkanske relationer »fra Frederik V til nu«, ligesom han håber, at huset kan blive et mødested for danske og marokkanske forskere og kunstnere – og et fremtidigt samlingssted for danske elever og studerende med interesse for Marokko, Nordafrika og/eller den arabiske verden.

»Huset kunne også danne ramme om danske kulturfremstød, ikke mindst dansk musik i forbindelse med de tre årlige musikfestivaler i Essaouira«, siger han.

På nuværende tidspunkt er det eneste fastlagte danske indhold i huset M/S Museet for Søfarts permanente udstilling, som museet er i gang med at rejse fondsmidler til. Og den får museumsinspektør Benjamin Asmussen ansvaret for.

»Konsulatet vidner om en superentreprenant tid i Danmark. Det er en fortælling om tidlig globalisering – en historie om dansk eventyrlyst og entreprenørskab, som også taler til vores tid«, siger han.