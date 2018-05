Siden 2010 har han været forsker og underviser på Arkitektskolen inden for emner som Københavns arkitektur, byens egenart og byens helhed. I dag er han lektor emeritus.

Den ansvarlige stadsarkitekt om Københavns nye udskældte vartegn: »Vi kommer aldrig til at elske det hus« Jan Christiansen var stadsarkitekt i København, da byen gav Realdania grønt lys til at lave Blox. Dengang var han en begejstret tilhænger af planerne, men er i dag skuffet over resultatet. Det mangler poesi, siger han.