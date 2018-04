Uklart flimrende

Dansk Arkitektur Center ligger som en kæmpeblæksprutte med et stort hoved i bygningens midte og rækker ud til alle husets fire facader, hvorfra man har skønne kig til byen.

Huset er altså ikke blot vældig ambitiøst, men også teknisk kompliceret. Én struktur skal løse en masse opgaver, som man traditionelt ville dele ud på flere sidestillede bygninger.

Det er klassisk modernisme at ville afvikle alt i et strukturelt greb, men i stedet for at skabe orden og klar opdeling, som man gjorde tidligere, har det her handlet om at skabe visuel interaktion mellem alle funktioner (på nær til lejlighederne, der er rimelig privat afskærmede), så husets blandede program i sig selv er blevet en udstilling, man kan studere inde fra Dansk Arkitektur Center.

Men det betyder også, at man fra udstillingslokalerne kan se ind i arkitekturcenterets kontorlokaler, der er indrettet med møbler i skrigende farver og et flimrende sort-hvid gulvtæppe, som truer med at udløse epilepsi.

I etagen over, hvor Bloxhub – et kontorfællesskab, hvor firmaer i brancher for design, arkitektur og byudvikling kan leje sig ind og måske inspirere og anspore hinanden – hører til, er der indrettet i en helt anden loungeagtig stemning med gedigent møbeldesign.

Husets atmosfære stammer altså alene fra brugernes indretning og gennemsigtigheden. Huset selv er næsten renset for en egen tone. Og de steder, hvor materialerne slår igennem som i de store mørke betonkerner, bliver materialerne hurtigt fyldt med skilte eller forsvinder bag paneler eller skillevægge. Konstruktiv klarhed synes ikke at have været et mål.

Efter to besøg er mit indtryk af husets atmosfære stadig uklart flimrende. Hvilken stemning er det, huset vil anslå?

Enkelte steder er det lykkedes OMA at få lagt sit signaturgulv af pudsede metalplader, og det er klart her, som i arkitekturcentrets undervisningslokale, at husets indre fremstår klarest. Det er således sigende, at den første udstilling i arkitekturcenterets to store udstillingsrum vil komme til at benytte rumstore installationer – den ene af Olafur Eliasson – der slører bygningens egen rumlige karakter.

Populær legeplads

Passagen under bygningen er i lokalplanen beskrevet som fri og åben og skal dermed være et alternativ til at gå over den trafikerede gade for at nå frem til havnefronten. Men den er ikke fri og åben. Der er glasdøre, som ikke blot er nødvendige for at bryde den ellers næsten permanente vind gennem tunnelen, men også for at skabe et aflukket foyerrum for Dansk Arkitektur Center og mulighed for at lukke af for det, der kan blive et oplagt sted for overnattende hjemløse.

Man skal altså gå gennem en underjordisk foyer til et kulturhus for at komme ud til havnen. Det tror jeg ikke, at mange uden ærinde i centret vil føle sig inviteret til. De vil hellere gå uden om huset og krydse vejen ved fodgængerovergangen.

Men der er også sympatiske og generøse elementer i bygningen, der erindrer om, at Realdania er til for at øge livskvaliteten gennem det byggede miljø. Man har installeret en stor klatre-rutsje-legeplads som erstatning for den selvbyggede, der lå på grunden, og den er allerede meget populær.

Men både legepladsen og dens tilstødende boldbane er indhegnet af trådnet og stålhegn, der på ingen måde gør ankomsten til Bryghuspladsen mere inviterende. Hvem har lov at være her, er det kun for medlemmer eller lokale?

Bygningen svarer ikke, for den har ikke en grundtone, hvor den henvender sig til byen.

Føles udansk

Det lå allerede i kortene, da Realdanias tidligere ledelse i en interviewkonkurrence – altså før der var slået en eneste streg – valgte OMA frem for konkurrenterne Herzog & de Meuron, Lundgaard & Tranberg og 3XN, at man ville få et provokerende frem for et æstetisk eller tilpasset projekt.

Fakta Tegnestuen OMA OMA, der har tegnet Blox, er en tegnestue, der blev skabt i 1975 i Rotterdam af blandt andre journalist og arkitekt Rem Koolhaas. OMA står for Office for Metropolitan Architecture og blev hurtigt toneangivende i en ny hollandsk arkitektur med vægten lagt på urban analyse frem for kunstnerisk formgivning. Blandt deres markante projekter er Rotterdam Kunsthal, Casa de Musica i Porto og Seattle Public Library. Tegnestuens ansvarlige partner for Blox er Ellen van Loon. Bjarke Ingels fra BIG arbejdede for OMA, inden han tog hjem til Danmark og stiftede Plot sammen med Julien de Smedt. Vis mere

Det bekræftede OMA’s stifter, Rem Koolhaas, over for mig, da han i et interview på bagsædet af en taxa på vej til lufthavnen sagde, at var der noget, han ikke kunne udstå, var det manikurerede byrum, og at de ville udfordre danskernes trang til at sætte fine senmodernistiske monumenter langs havnen:

»Jeg tror, at det kan blive en overraskende humanistisk bygning, som kan referere til Arne Jacobsen«.

Men, men. Med så få detaljer, der synes at være fulgt til dørs, vil det Blox, der åbner for offentligheden 7. maj, langtfra ligne noget, Arne Jacobsen kunne have tegnet.

Koolhaas fik da ret i, at Blox er faldet langt fra hovedsporet i den aktuelle danske arkitektur. Det er blevet et hus, der i et og alt føles udansk. Så hvis man ville den provokation, er den lykkedes.

Det kan være godt med en saltvandsindsprøjtning mod fastgroede traditioner, men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at det hus, der skal fremme interessen for dansk arkitektur som kunstart og erhverv, gør det i en form, der bryder med nordiske traditioner og slet ikke har det øje for finish, der kendetegner dansk arkitektur.

Om ikke andet er det et hus, der vil glæde vinduespudserne.