Smadrede biler og et hus af lig: BIG og Charlottenborg laver stor udstilling med arkitektur og kunst Ny udstilling i Kunsthal Charlottenborg viser, hvordan arkitektur og kunst spiller sammen i tegnestuen BIG’s projekter. Det er ikke altid hyggeligt og pænt.

FOR ABONNENTER

Der er noget grundlæggende optimistisk og opbyggeligt ved arkitektur. Det er så dyrt, at det ikke bare kan være et erkende-redskab, det skal have en bredere funktion og rumme et løfte om en bedre verden. Så kan arkitektur udtrykke livets dystre sider og være kritisk? Kan kunsten være det, når den arbejder sammen med arkitektur? De spørgsmål rejser sig i baghovedet, mens jeg går rundt i Kunsthal Charlottenborgs virkelig veliscenesatte udstilling ’Big Art’.