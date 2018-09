Bemærkelsesværdig fin tegnestue byder på overbevisende arkitekturudstilling i Blox Tegnestuen Leth og Gori er første interessante stop i en ny runde af Dreyers Arkitektur Galleri – en udstillingsrække i Dansk Arkitektur Center, der præsenterer vækstlaget.

Allerede ved ankomsten ad rulletrappen ned til Dansk Arkitektur Center ser man, at der er noget rart på færde indenfor. Trapperummet inde i Blox-bygningen af stål, beton og glas har fået følgeskab af en installation i lyst træ, hvis linjer komplementerer den høje mørke ståltrappe. Det klæder huset at have fået besøg udefra. Det, der før har lignet et tiloversblevet rum af stor højde og liden funktion, er her blevet udstyret med nye dynamiske værelser, der både afskærmer den besøgende mod den store skala og åbner sig visuelt mod den.

Arkitekturanmeldelse









Leth og Gori. Dreyers Arkitektur Galleri. Dansk Arkitektur Center i BLOX. Til 5. oktober.

Det er tegnestuen Leth og Gori, der har skabt installationen, og det har de gjort ganske overbevisende. Det ligner bæringerne til et træhus i tre niveauer, der følger trappens stigning. Konstruktionen er i fyrretræ, og gulve og vægflader er belagt med birkefiner. På en skrånende grund og med en overfrakke på ville den blive forvandlet til et herligt sommerhus.

Rørende naiv ærlighed

Leth og Gori byder hermed på en ideel form for arkitekturudstilling. De nøjes nemlig ikke med at udstille modeller, tegninger eller billeder af deres arkitektur, nej, de lader hele udstillingen være et eksempel i 1:1 på deres metode og tænkning.

Og da det ikke nødvendigvis er selvforklarende for alle, er det velgørende, at de bruger den første tredjedel af udstillingen på at forklare, hvad de har gjort. Og det er altså detaljeret.

Indholdet kan ikke måle sig med omsorgen for udstillingens rammer

Her er fremlagt alle de redskaber, der har været anvendt: bor, sav, topnøgle, hobbykniv, bit og hæftemaskine. Materialerne er spærtræ, krydsfiner og dampspærre, gevindstænger, møtrikker, spændskiver, skruer, stålwire, wirestrammer og øskener. Og så er der lysarmaturer med lysstofrør. Det er det hele. Der er noget rørende i denne naive ærlighed. For selv om det fremstår enkelt, er der jo en række æstetiske og byggetekniske valg, der ikke er det, og som ikke bliver benævnt.

De tegner deres projekter til stedet, hvilket vil sige, at de tager bestik af omgivelserne og får dem til at arbejde med sig, ikke nødvendigvis at de laver ting, der mimer eller underlægger sig omgivelserne. Det er tydeligt her, hvor skalaen både spiller op til Blox’ arkitektur og tilføjer en finere opdeling og rytme.

Fokus på genanvendelighed

Men de stiller også yderligere krav til sig selv: Det skal være gennemskueligt, hvordan huset er konstrueret. Ikke noget med at pakke de bærende konstruktioner ind i gipsvægge, de konstruktive materialer skal tale for sig selv. Og så skal det hele være genanvendeligt. Især når ’huset’ som her er midlertidigt. Derfor er udstillingspavillonen designet, så den kan afmonteres igen og genanvendes som pavillon, lille bolig eller kolonihavehus. Og det kan samles på flere måder. Det behøver ikke være på en skrånende grund, viser deres tegninger.

I udstillingens to øverste niveauer vises modeller fra deres forskellige projekter, både realiserede og forestillede, og billeder fra byggepladser.

Men modeller ophængt på væg er ikke en ideel udstillingsform, og indholdet kan ikke måle sig med omsorgen for udstillingens rammer. Man får indtryk af en bemærkelsesværdig fin tegnestues arbejder med solide konstruktioner og høje tage med ovenlys som kendetegn, men det er selve installationen af udstillingen, der er hovednummeret.

Det er første gang, det prisværdige Dreyers Arkitektur Galleri slår dørene op i det nye Dansk Arkitektur Center og fremhæver en af vækstlagets tegnestuer. Det er en overbevisende start, der lover godt for de kommende udstillinger.