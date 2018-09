Dansk tårn er gået verden rundt: »Det er jo også lidt crazy«. »Men på den anden side. Hvorfor ikke gøre det, når man kan?«

Håndværkerne har bygget en lille interimistisk bænk oppe i højde med trækronerne i skoven ved Gisselfeld Kloster på Sydsjælland. Det er et godt sted at sidde og spise madpakken eller drikke en kop kaffe.

Bænken står på en platform, der svæver på et metalskelet 15 meter over jorden som del af et tårn under konstruktion. Håndværkerne sidder nu ikke lige med madpakken, men er sammen med en maskinfører fra Palles Kraner, Præstø, ved at lempe et stort stålelement på plads i konstruktionen.

Det er sidste bid af den første tredjedel af det observationstårn, der i løbet af året skal stå færdigt i en skov lige ved motorvejsafkørslen ved Rønnede.

»Vi håber, at det her kan blive et ikon for Sydsjælland«, siger Kasper Larsen fra Camp Adventure, virksomheden, der er ved at bygge tårnet.

Det skal være 45 meter højt, sno sig op over trækronerne i en timeglasform og have en over 600 meter lang spiralrampe i egetræ, hvor folk kan spadsere op over skoven og kigge ud over landskabet. Over Svenskerkløften, hvor de svenske soldater lå på lur efter Sven Gønge, mod Gisselfeld Kloster, mod Holmegaard og det grønne sydsjællandske landskab.

Hvorfor?

»Det er jo også lidt crazy«, siger Bo Rasmussen, der er direktør og montageleder i virksomheden Stål & Design, Næstved, som er med til at bygge tårnet.

»Men på den anden side. Hvorfor ikke gøre det, når man kan«, siger Jacob Jensen, projektleder i Levi Jensen, Herfølge, som er hovedentreprenør på opgaven.

»Du kommer til at kunne se tårnet ude fra motorvejen«, siger Jacob Jensen.

Sådan kan det opsummeres kort. Lidt længere er det Camp Adventures forsøg på at trække flere besøgende til sine trætopbaner og andre forlystelser i skovene ved Rønnede. Der er et hotel på vej, udsigtspunkter. Underholdning, der skal fremhæve naturen.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen I mange internationale medier er udsigtstårnet ved Rønnede blevet omtalt som et trætårn. Men faktisk er langt det meste lavet af stål. Kun selve rampen, som de besøgende går på, er lavet af eg.

I mange internationale medier er udsigtstårnet ved Rønnede blevet omtalt som et trætårn. Men faktisk er langt det meste lavet af stål. Kun selve rampen, som de besøgende går på, er lavet af eg. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Vi er lige gået igennem den langs et fortov af brædder hævet over skovbunden, en boardwalk, kalder Kasper Larsen den. Her lyder og lugter af skovens dybe stille ro, selv om motorvejen ligger lige om hjørnet. Der er ikke så meget at forklare. Det er bare en dansk skov, når den er allermest skov. Grøn og brun, med en lille bæk, sødligt duftende, med knudret bark og, ja, det er lyden af en skruemaskine i det fjerne. I en lille lysning står det, Haslevs Eiffeltårn, det med landmålerhjælp og på millimeteren ikke skæve tårn ved Rønnede. Eller i hvert fald foden af det. De første 15 meter er rejst. De næste er lige om hjørnet, og engang til november kan de første betalende gæster lægge 125 kroner og tage sig en skovtur, der først stopper oppe omkring 12. etages højde.

»Uden at sige noget dårligt om mange andre forlystelser handler det ofte om eskapisme. Om at glemme det sted, hvor du er, og lade som noget andet. Her gør vi det modsatte. Vi forsøger at iscenesætte hele miljøet omkring tårnet, og oplevelsen i tårnet skal fremhæve det miljø, det står i«, siger Kasper Larsen.

Det handler i virkeligheden om at lave noget arkitektonisk spektakulært, der ikke larmer for meget, men i stedet understreger det sted, det står, siger han. Der gælder både form og materialer. Corten-stålet, tårnet er bygget af, er rustent og har omtrent samme farve som træerne i skoven. Egeplankerne, gæsterne skal gå på, stammer fra skovene omkring de lokale godser. Timeglasformen er en græsk matematisk konstruktion, en hyperbolsk parabolide hedder den og svarer i bund og grund til at vride et spil mikado, så det bliver tyndt på midten og bredt i toppen og bunden.

Udlandet er vilde med tanken

Men selv om tanken er simpel, ser det spektakulært ud. Så spektakulært, at det gik verden rundt, da Adventure Camp og tegnestuen Effekt offentliggjorde tegningerne til byggeriet. Vi taler fra Time Magazine til boredpanda.com.

»Dagen efter vi offentliggjorde tegningerne, stod der en dame fra Frankrig herude og ville se tårnet«, siger Kasper Larsen. De får stadig henvendelser fra hele verden, og ifølge håndværkerne har de haft publikum på, mens de har været i gang. Lige nu kommer et par hundeluftere forbi for at se, hvad der sker.

»Det er da ikke så mærkeligt, at de kommer rendende. Tror du, at mine folk, der går inde i København, kunne tænke sig at komme herud og gå? Midt i skoven. Det kan du regne med«, siger Bo Rasmussen:

»Vi har jo masser af standardbyggepladser, hvor det hele er standard og lige passer sammen. Her er det ikke sådan. Her er der mere eller mindre ingenting, der er standard«, siger han.

»Det skal jo passe til skoven, og i vores planlægning har vi taget mest muligt hensyn til den«, tilføjer Jacob Jensen.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Stålet bliver leveret i elementer, som bliver sat præcist på plads og derefter svejset sammen. Det sker i tre etaper. 15 meter bred bund, 15 meter smal talje og 15 meter bred top. Rundt i kanten af stålstrukturen kommer en spiralformet rampe til at løbe. I tårnets hule indre står tre træer, hvor de stod, inden der var så meget som tænkt på et tårn.

Stålet bliver leveret i elementer, som bliver sat præcist på plads og derefter svejset sammen. Det sker i tre etaper. 15 meter bred bund, 15 meter smal talje og 15 meter bred top. Rundt i kanten af stålstrukturen kommer en spiralformet rampe til at løbe. I tårnets hule indre står tre træer, hvor de stod, inden der var så meget som tænkt på et tårn. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Da entreprenørerne først så pladsen, sagde de, at der skulle fældes meget mere. Gøres plads til de store kraner, så der kunne ske noget.

»Det skulle der så ikke«, griner Bo Rasmussen.

»Hallo, I skal ikke fælde det der, det er en del af oplevelsen«, imiterer Kasper Larsen.

»Faktisk er det sjovere sådan her. Det giver faktisk lidt sommerfugle i maven at være med til at lave noget, der er så anderledes«, siger Bo Rasmussen.

»Men vi har hele tiden sagt, og det siger vi endnu, at det nok skal blive færdigt og i orden«.

»Hvornår. Det er bare det, der er spørgsmålet ...«, siger Jacob Jensen. Det er ikke hver dag, man laver et fuldsvejset ståltårn på 45 meter midt inde i en skov. Der er mange ting, der skal prøves for første gang.

Projektet er privat finansieret og skal drives privat, men møder stor velvilje på borgmesterkontoret i Faxe.

»Tårnet i skovet passer ind i den historiefortælling, vi gerne vil have frem i Faxe. Vi er den kommune på Sjælland, der har mest skov per indbygger. Jeg taler ikke kun for mig selv, men for hele byrådet, når jeg siger, at vi er meget glade og benovede over, at nogen vil bygge sådan noget her. Vi kalder det et fyrtårn, for det bliver det, både for turismen og for erhvervet i byen«, siger borgmester Ole Vive over telefonen.

Han siger, han er »rigtig, rigtig stolt af«, at hans landkommune får sådan et vartegn, og håber, det kan hjælpe med at holde de lokale unge fra at flytte mod de større byer eller endda at få dem til at flytte hjem igen.

»Jeg tror, vi kan bruge det rigtig meget i vores branding«, siger han.

Det er sådan noget, lokalområdet kan rykke sammen om. Et vartegn. Og med forventningen om 125.000 besøgende om året er der måske også penge i det.

»Vi var i kontakt med flere forskellige entreprenører om at lave projektet. Også nogle fra Spanien. Men det er bare sjovere, at det er nogle fra Næstved og Herfølge, der har bygget det, end nogle fra Spanien. For så bliver det faktisk et lokalt tårn. Noget, der på en måde er alles«, siger Kasper Larsen.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Foto: Effekt

Foto: Effekt I skoven hænger skitser af det kommende tårn. De to nederste illustrationer er to af de oprindelige fra tegnestuen Effekt, der fik internationale medier til at 'spærre øjnene op'.

I skoven hænger skitser af det kommende tårn. De to nederste illustrationer er to af de oprindelige fra tegnestuen Effekt, der fik internationale medier til at 'spærre øjnene op'. Foto: Effekt

»Vi investerede selvfølgelig i det, fordi vi mente, det var en god idé, og fordi vi mente, at nogen kunne have lyst til at komme og prøve det. Men at det skulle skabe så meget opmærksomhed, det havde vi ikke lige regnet med. Tanken er jo bare, at jo mere det ligner noget, der er vokset lige op af jorden, des bedre«.