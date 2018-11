Verdens største kulturhus under ét samlet bølgende tag

Det hævdes at være verdens største kulturhus. Sikkert er det i hvert fald, at havnebyen Kaohsiung i det sydlige Taiwan har fået et nyt nationalt kulturcenter af imponerende dimensioner.



Det indeholder fire dedikerede sale til scenekunst, opera, skuespilhus og koncerter foruden et amfiteater, hvor det bølgede tag møder landskabet.

Mellem sine runde sale og administrationsbygninger byder den på et stort flydende offentligt rum, Banyan Plaza, hvor byens knap 3 millioner indbyggere dag og nat kan få gratis kulturoplevelser, dyrke tai-chi eller blot få lidt tiltrængt læ i det regnfulde og varme subtropiske klima.

Opført på et tidligere militærterræn, der nu er en offentlig park, er huset et symbol på, at millionbyen er ved at forandre sig fra primært at være en international havneby til at være en rigt varieret moderne storby, skriver arkitekterne fra hollandske Mecanoo, der har tegnet huset.





Formgivningen er inspireret af de lokale banyantræer og stålkonstruktion og -beklædningen er udført i samarbejde mellem et lokalt og et hollandsk skibsværft.

Foto: National Kaohsiung Center for the Arts/AP/AP Taget folder ned i et amfiteater, hvor publikum ser parken og byens skyline som baggrund for de optrædende.

Den omgivende park består af haver i ovaler, der mimer kernerne, som indeholder kulturhusets sale. Der er ingen søjler under taget, der alene hviler på kernerne.