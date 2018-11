Bygget af affald: Fem grunde til, at disse københavnske luksusrækkehuse indvarsler et nybrud i dansk arkitektur

Foto: Upcycle Studios





4. Gennemslagskraft

Lendager har overbevist en af de notorisk hårdeste drenge i den danske byggebranche om, at bæredygtighed kan betale sig. Ejendomsudvikleren Arkitektgruppen er trods navnet berygtet blandt arkitekter for hellere at ville levere her og nu på bundlinjen end yde lidt ekstra for et godt resultat.

At det er lykkedes arkitekterne at få netop Arkitektgruppen af alle til at lave tingene på nye måder, siger noget om den økonomiske tyngde, der efterhånden ligger i fortællingen om bæredygtighed, båret af begreber som cirkulær økonomi, upcycling og klimaansvar.

5. Sundt hus til en syg bydel

Historien om Ørestad fortsætter. Det er en bydel fuld af opfindsomme bygninger, der sætter ny arkitektur i Danmark på verdenskortet. Folk valfarter hertil for at opleve, hvad Lundgaard & Tranberg, BIG, Jean Nouvel og flere andre har kreeret af smukke eller hittepåsomme løsninger.

Mens de mange opfindsomme huse kæmper om opmærksomhed som parfumeflakoner i et stormagasin, er det så som så med byplanen og oplevelsen af sammenhængende byrum. De skråtstillede rækkehuse i Upcycle Studios er et eksempel på, hvordan en bygning forsøger at kompensere og indoptage de skalaforvridninger, der sker, når man placerer et rækkehuskvarter lige ved siden af 11-etagers blokke med døde facader i en blanding af lagerhotel, kontor og boliger. Bydelens samlende karakter er stadig karakterløshed.

Konklusion: Derfor kun 5 hjerter

Hvorfor skal en nyskabelse af den kaliber ikke have 6 hjerter? Det er en arkitekturanmeldelse, og det er det endelige byggeri, dets æstetik og funktion, der vægtes højest – ikke historien omkring dets tilblivelse.