Begejsteret arkitekturredaktør: Den nye KB-Hal bliver et af landets fedeste koncertsteder, men der er noget galt med facaden

Fakta

KB-Hallen

Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet 26. april 1876, og med sin 142 år lange historie er det den ældste fodboldklub på det europæiske kontinent.



Den oprindelige hal blev tegnet af arkitekt Hans Hansen og indviet i 1938 af kong Christian X.



Gennem årene har KB-Hallen været scene for nogle af de største kunstnere såsom The Beatles, Frank Sinatra, Louis Armstrong, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Johnny Cash, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, Paul McCartney og Metallica.

I 2011 blev den fredede hal totalskadet ved en brand.

Den nye hal og tilhørende forplads har kostet 235 millioner kroner og er støttet af en række fonde, deriblandt Den A.P. Møllerske Støttefond.



Kilder: Kjøbenhavns Boldklub, Nordisk Film og Politiken.

