Her er ti arkitektoniske højdepunkter i 2019

1 Metro Cityringen, København

Måske er man ved at være lidt træt af, at Indre By og mange af dens centrale pladser er gravet op på syvende år. I så fald kan man allerede nu begynde at glæde sig over, at et af de største anlægsprojekter i byens historie færdiggøres. Til sommer åbner den nye metrostrækning Ciytringen med dens 17 nye stationer og stationsforpladser.

Cityringen syer byen sammen på en ny måde, og man vil måske kunne få en fornemmelse af, at følelsen af centrum vil sprede sig ud langs ringens punkter. Ringmetroen tegner i hvert fald en ny måde at orientere sig i byen, hvor trafikken altid har handlet om ind og ud fra centrum. Om det er en helt rundtosset tanke, må vi vente at se, når Cityringen har fået fæste i byens trafik.

Til den tid skal vi også til at memorere alle de små forskelle i farver og strukturer på beklædningen på de ellers næsten ens underjordiske stationer. Og krydse fingre for, at forpladserne kan mere end de gamle.

Illustration: COBE, Dissing +Weitling og COWI Den lange slange over bane og vej er et vartegn for den ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

2 Køge Nord Station

Der er mere hurtig infrastruktur på vej i Danmark. Ved Køge kommer en slangeformet overdækket gangbro, der binder motorvej, S-bane og den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted sammen. Den ikonisk klare fladtrykte pølse sprækker mod nord, så man fra det overdækkede rør kan nyde udsigten. Men den er lukket mod syd for at give den en ryg og værne mod sollys.

Den 225 meter lange stålrørsstation tjener i sin formgivning som vartegn for den nye hurtige togforbindelse, der byder på passagertog med hastigheder på op til 250 km i timen.

Et team bestående af Cobe, Dissing + Weitling, landskabstegnestuen Schønherr og Cowi har designet stationen. Den skal danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen, lover bygherrerne Køge Kommune, Banedanmark og DSB.





Illustration: Cubo Midtbyens Gymnasium er med sin bro til en ny bydel indgangen til stisystemet i Hærvejskvarteret.

3 Midtbyens Gymnasium, Viborg

Broer er i det hele taget i disse år blevet en ting, når der skal sættes gang i byudviklingen. Også i Viborg, hvor man griber tilbage til Danmarks ældste infrastruktur. Hærvejen. for at give navn og drømme til et nyt kvarter. Hærvejskvarteret byder på et sammenhængende grønt byrum, der som i Køge også skaber forbindelse på tværs af jernbane og vej.

5 milliarder kroner bliver investeret i det tidligere industriområde syd for banegården. Et af hovednumrene i den ny byudvikling med blandet by og 3.500 nye indbyggere er Midtbyens Gymnasium, som skal huse 1.100 elever og 130 lærere.

Gymnasiet lægger sig ud til det offentlige rum og omgiver det nye grønne parkstrøg, som på Viborg Banebro fører over til det tidligere erhvervsområde. Cubo Arkitekter og landskabstegnestuen Møller og Grønborg har slået stregerne.

Foto: Jens Dresling Knap 100 meter er højhuset i Danica Pensions ungdomsboliger ved Nørrebro Station. Det er tegnet af Arkitema.

4 Nordbro, Nørrebro

Danica Pension har fået Arkitema til at tegne studieboliger ved Nørrebro Station og kaldt dem noget, der lyder som Nørrebro udtalt på indvandrerdansk, Nordbro. Det er noget bedre end projektnavnet Uptown Nørrebro. Men op går det. De studerende – eller i hvert fald nogle få af dem – bliver sendt næsten 100 meter til vejrs i værelserne under den offentligt tilgængelige udsigtsterrasse.

Det høje hus opfylder flere krav til Københavns Kommunes højhuspolitik – det er stationsnært og har en interessant bearbejdet facade, der gør det værdigt til at rejse sig op over byens tage. Som det eneste højhus på ydre Nørrebro er det et vartegn for området.

Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Sådan tager det nye hotel sig ud set fra Finanstilsynet.

5 Hjørringgade, Charlottehaven Hotel, Østerbro

50 meter rækker det nye slanke zinkklædte tårnhotel på 16 etager op i luften over Østerbro. Men det er kun en tredjedel i forhold til de 150 meter, det rækker ned i jorden.

Tårnet og forhuset, der indpasser sig i en karré med 5 etager, er alene opvarmet ved jordvarme og skulle blive byens mest bæredygtige tårn, i hvert fald får det en tagterrasse kronet af en glorie. Hotellejlighederne er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Illustration: Lendager Group

6 Ressourcerækkerne, Ørestad

Anden del af Lendager Groups klimainnovative trilogi i Ørestad står snart færdig. Tegnestuen er markedsførende, hvad angår at reducere CO 2 og bygge bæredygtigt. Her har den skabt skalmure af elementer skåret ud af gamle huse. Folk flytter fra land til nybyg i byen.

Så kan de lige så godt tage murstenene med sig, er tanken. Der er ingen grund til at lave nye materialer, når man kan høste de gamle og tilmed få en større variation ud af det. Gårdmiljøet bliver grønt, og tagene bliver kolonihaver. Ressourcerækkerne skruer op for den grønne bevidsthed.

Foto: BIG AArhus ligger yderst på molen ved indsejlingen til bassin 7, hvor også BIG's havnebassin ligger.

7 AArhus

BIG sætter tonen i Bassin 7, Aarhus Ø. Med to spidse toppe som dobbelt-A’er kroner de kajkanten med bolighuset, de kalder AArhus.

Det er 20 etager og 65 meter højt og rummer en lejlighed på de to øverste etager på 300 kvadratmeter – den dyreste i Jylland til 25 millioner kroner. Langs kajen er der private badehuse. Inden indflytning er huset enestående gennemsigtigt, men trods den formidable udsigt til alle sider er det en dårlig nyhed for byens kunstmalere. Der bliver ikke mange vægge at hænge billeder på.

Foto: Jens Dresling Fjernvarmeanlægget på det nordlige Amager kommer til at lægge ryg til en park med alpine skipister.

8 Amager Bakke

O.k., BIG rykker for alvor i 2019 med Kistefos Museum i Norge, pandahuset i zoologisk have på Frederiksberg, men da vi ikke kan fylde hele listen over årets nye lovende byggerier med bare én tegnestue, nøjes vi med at konstatere, at ikke alt lykkes for BIG.

Røgringene, som skulle have kronet fjernvarmeværket på Amager Ressource Center, bliver ikke til noget. Og det lykkedes heller ikke at få den rekreative park Amager Bakke oven på bygningen klar til 2018. Så et af de spændende spørgsmål for BIG bliver, om vi kommer til at stå på ski på denne Amagers højeste bygning i 2019? Den var også på listen sidste år.

Foto: SHF Det gamle Berliner Slot er genopført som Humboldt Forum tegnet af italienske Franco Stella.

9 Humboldt Forum, Berlin

Der sker naturligvis meget uden for Danmarks grænser. Et af de mere kuriøse byggerier er genopførelsen af Berliner Schloss. Det blev ødelagt under Anden Verdenskrig, og grunden husede under det østtyske kommunistiske styre Palast der Republik. Det er kun facaden, der er en rekonstruktion af det gamle barokslot.

Mod gården og floden Spree er facaden moderne, og alt sammen er tegnet af den italienske arkitekt Franco Stella. Slottet vil under navnet Humboldt Forum rumme museer med samlinger af afrikansk og anden ikkeeuropæisk kunst samt to restauranter, et teater, en biograf og et auditorium.

Illustration: addenda architects/González Hinz Zabala Skarp minimalisme passer sig til et museum over et af funktionalismens arnesteder.

10 Bauhaus Museum Dessau

Bauhaus er for det tidligere Østtyskland, hvad H.C. Andersen er for Danmark. En turismeguldgrube. Flere byer slås om at være den rigtige Bauhaus-by, så i dette 100-år for skolens oprettelse åbner både Weimar og Dessau et museum for skolen, der fik så stor indflydelse på arkitektur, design og billedkunst verden over.

Det største af de to nye museer bliver det i Dessa, tegnet af den unge tegnestue Addenda Architects. Museet fremstår i Bauhaus’ ånd minimalt som en rektangulær sort træklædt æske, der er løftet op på piller over en åben foyer bag en glasoverdækning.