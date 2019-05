Gips, der får dig til at gispe: En af Skandinaviens mest interessante arkitekter viser gispende skønne modeller på Vesterbro

I et lille galleri på Vesterbro viser den svenske arkitekt Petra Gipp, hvordan arbejdet med arkitekturmodeller er en kunst, der kan få arkitekturens rum til at dirre.

Gips, der får dig til at gispe:

FOR ABONNENTER

De fleste arkitekter kan løse en bygherres krav. Få funktionerne fordelt fornuftigt på antallet af kvadratmeter under et tag og sætte en dør i hist og et vindue pist, så alle myndighedskrav til ventilation, dagslys og brandsikkerhed er opfyldt. Men det er ret beset bare byggeri.