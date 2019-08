Nu starter tovtrækkeriet: Skal der være natur, idræt eller flere boliger på Københavns nye kæmpeø?

Sagen kort

Lynetteholm

Fredag offentliggjorde Københavns Kommune en ny skitse, hvor den foreslåede kæmpeø i havnen var vokset med 50 procent til 282 hektar.

Ifølge principaftalen om Lynetteholm fra 2018 skal den klimasikre København imod stormflod, hjælpe med at betale for mere metro og en østlig ringvej om byen og være et sted at deponere jord fra byens mange anlægsprojekter.