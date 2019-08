København afslører ny plan: Nu skal kæmpeøen være endnu større

Da Lynetteholm for et lille år siden blev præsenteret af Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), og daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), var der lagt op til 190 hektar.

Men på det nye omrids af den kommende kæmpeø, som Københavns Kommune, Transportministeriet og udviklingsselskabet By & Havn i dag har præsenteret for regeringen og hovedstadens politikere, er øen vokset til 282 hektar.

Det betyder, at den kommer til at strække sig betydeligt længere ud i Øresund end først skitseret. Et vokseværk, der svarer omtrent til hele det 100 hektar store igangværende opfyld i Ydre Nordhavn.

Illustration: Københavns Kommune/By og Havn

Illustration: Københavns Kommune/By og Havn Øverst ses omridset af den mindre udgave af Lynetteholmen, som den fremgik af principaftalen, der blev præsenteret i 2018. Nederst ses udkastet til det nye forslag, hvor øen er vokset betragteligt i størrelse.

Udvidelsen af kæmpeøen betyder også, at der er mere plads til grønne områder og boliger end oprindelig skitseret, fremgår det af et notat fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.

Det fremgår dog ikke af materialet, hvad de mange nye kvadratmeter konkret skal anvendes til.

Dagens præsentation af en ny udformning af Lynetteholmen er ikke endelig vedtaget.

Først skal der laves en såkaldt VVM-redegørelse om projektet og laves en række forundersøgelser.

Fakta Tidsplan for Lynetteholmen 2019: Dagens præsentation af en ny udformning af Lynetteholmen er ikke endeligt vedtaget. Først skal der laves en såkaldt VVM-redegørelse om projektet og laves en række forundersøgelser. Men planen er, at der allerede i 2020 kan indgås en endelig aftale mellem staten og Københavns Kommune om etableringen af den ny kæmpeø, som så bliver vedtaget ved lov i Folketinget. 2022: Her begynder man at opfylde området med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter andre steder i København og omegn. 2023: Her forventes det, at de nye anlægslove for metro og en ny ringvej bliver vedtaget i Folketinget. Omkring år 2025: Der udskrives en overordnet masterkonkurrence for byudviklingen på Lynetteholmen. 2035: Første del af Lynetteholmen forventes at være klar, så man kan begynde at bygge boliger. 2065-75: Øen forventes først at være helt færdigopfyldt mellem 2065 og 2075 afhængig af den mængde af jord, der er til rådighed til opfyldning. Vis mere

Men planen er, at der allerede i 2020 kan indgås en endelig aftale mellem staten og Københavns Kommune om etableringen af den nye kæmpeø, som så bliver vedtaget ved lov i Folketinget.

Det vides endnu ikke, hvad den samlede pris for gigantprojektet vil være.

Kritiske arkitekter

Da planen om det storstilede ø-projekt blev lanceret, mødte det massiv kritik fra arkitektkredse, at byggeriet var for tæt og udformningen »klumpedumpet«. Øen lå også alt for tæt på fortidsmindet Trekronerfortet og satte »en prop« i havnen, mente kritikerne. Hvad værre var, frygtede arkitekterne, at den første tegning af øen fra By og Havn ville ende som en spændetrøje for den fremtidige arkitektoniske bearbejdning af øen. Derfor har By & Havn brugt store dele af foråret på at afholde workshops med en stor gruppe af byens arkitekter.

Den nye skitse er blandt andet et resultat af det arbejde, og her placeres Lynetteholm cirka 250 meter længere fra Trekroner, hvilket ifølge materialet skal skåne det rige plante- og dyreliv rundt om fortet. I sin nye udformning genkalder øen de cirkelformer, som i forvejen er at finde i Københavns historiske voldanlæg, lyder det, ligesom den rykkes væk fra det fredede Batteriet Lynetten yderst på Resfhaleøen, som har givet navn til den kommende ø.

Den nye tegning åbner bedre muligheder »for etablering af natur og landskab«, argumenterer notatet, og kan på sigt bidrage til at skabe et grønt bælte hele vejen til Amager Strandpark, fremgår det. Det fremgår ikke, om det er tanken, at der skal bo flere mennesker og dermed bygges flere boliger end til de 35.000, det oprindelige estimat lød på.

Samtidig rykkes Lynetteholm nu tættere på Nordhavn, hvilket skal gøre den barriere imod fremtidige stormfloder mindre krævende og bekostelig at konstruere.

Ifølge den oprindelige principaftale om anlægget af øen skal den tjene til netop klimasikring af hovedstaden, give nye arealer til byudviklinger, bidrage til finansiering af mere metro og en østlig ringvej med en tunnel under havnen. Endelig skal den opfylde Københavns behov for at slippe af med både ren og forurenet overskudsjord fra hovedstadens mange anlægsprojekter.

Det nye forslag til øens placering og ydre udformning vil fortsat kunne ændres, hvis de kommende miljøundersøgelser eller høringer tilsiger det, men det er den nye skitse, som vil danne grundlaget for det videre arbejde, bekræfter Økonomiforvaltningen hos Københavns Kommune.

