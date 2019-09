1 hjerte: Højhuse ved Amager Strand er ren spekulation og tarvelig discount

FOR ABONNENTER

Amager Strandpark er ikke kun navnet på en fantastisk badestrand. Det er også navnet på den bebyggelse, der grænser op til denne strandpark. Strandvejen, der skiller de to ad, er skiltet som en Margueriterute, men det kan kun gælde, hvis man kigger mod øst ud over vandet. For mod vest står spredte højhuse i så tarvelig arkitektonisk bearbejdning, at man skulle tro, at det var opført i al hast for at komme en stor bolignød blandt landets fattigste i møde. Og så kunne man jo blive rørt. Men, ak, det er alene spekulationsbyggeri opført så billigt og pauvert, som man kan slippe af sted med for at hæve fede fortjenester på hovedstadens ophedede boligmarked.