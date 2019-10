Nordmænd har opført en elegant bro, som Leonardo da Vinci opfandt for 500 år siden. Men virker den?

Nordmænd har opført en bro efter et design, som Leonardo da Vinci opfandt tilbage i 1502. Den 100 meter lange Da Vinci Broen hvælver sig i en elegant bue 40 meter hen over motorvejen E18 og gør livet lettere for cyklister og fodgængere i Akershus.

Broen, der stod klar i 2001, er udført i limtræ, og det var første gang, knap 500 år efter at Leonardo foreslog designet, at det blev prøvet af i stor skala, skriver hjemmesiden Ars Technica.

Men renæssancemesteren var ikke i besiddelse af moderne byggematerialer. Hans idé var baseret på tegl og praktisk viden om, hvordan kræfterne fordeler sig i en bue. Han blev bedt om at tegne en bro over Bosporus-strædet for en sultan. Den skulle være næsten 300 meter lang og så høj som et hus, for at skibe kunne sejle under. Så stort et spænd havde man aldrig set.

Da Vinci vidste, at den form, en kæde har, når den hænges op i to punkter, skyldes, at tyngdekraften trækker jævnt alle vegne. Vender man denne form på hovedet i et materiale, der kan tåle at blive trykket sammen, f.eks. tegl, vil vægten af dens bestanddele også fordele sig jævnt igennem konstruktionen.

Da der også er jordskælv i Bosporus-regionen, tegnede Leonardo de samme bueformer sideværts på konstruktionen. Men broen blev aldrig opført. Så man har ikke vidst, om den kunne holde.

Nu har forskere ved Massachusetts Institute of Technology med computermodeller påvist, at det ville den kunne. Og var Bosporus-broen blevet opført i stedet for at blive glemt, indtil designet blev genfundet i 1952, ville broernes verdenshistorie have set meget anderledes ud i dag.