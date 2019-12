Enghaveparken ligner næsten sig selv, men er nu klar til dommedagsregnen

Automatisk oplæsning Beta

Enghaveparken har fået en undervognsbehandling af en anden verden. Et gigantisk anlæg til opsamling af regnvand er blevet installeret, så dommedagsbasunerne nu kan lyde, og himlen åbne sine sluser, uden at der af den grund bliver anledning til våde strømper i bunden af Istedgade.

Når det på hverdage regner på hustagene i Carlsbergbyen, fyldes rør under Enghaveparken. Herfra bliver vandet renset og sendt videre til parkens planter, spejlbassin og springvand, og kommunen vil genbruge det til at vande byens træer og spule gader og pladser med.

Enghaveparken. Fornyelse og skybrudssikring. Bygherre: Københavns Kommune og Hofor. Arkitekt: Tredje Natur. Ingeniør: Cowi. Entreprenør: Hoffman og NCC. Donationer: Realdania og A.P. Møller Fonden.

Men nogle dage om året er ekstra våde, og så vil overskudsvand blive ledt til en nyetableret multibane, der er sænket 3 meter ned i en omgivende arena i parkens sydvestlige hjørne. Bliver den fyldt, kan den nu sænkede rosenhave også tage fra.

Automatiske sluser

Kommer der ekstra meget vand som i 2011, hvor skybruddet i juli satte store dele af byen og især Vesterbro under vand – en hændelse, der kostede forsikringsskader for knap 5 milliarder kroner – ja, så er det ikke bare underjordiske rør og arena og rosenhave, der vil blive fyldt.

Hele parken vil forvandle sig til en vandbeholder. Langs dens nordlige, østlige og sydlige kant er etableret en lav betonmur, et dige, der i bunden af den svagt skrånende park når op i en meters højde, og som med simple mekaniske sluser vil lukke alle sine indgange og gøre parken til et stort badekar med skrå bund.

Foto: Mads Nissen Nedsænket multibane med sidderamper i beton. Fungerer som beholder for regnvand ved større regnskyl.

Foto: Mads Nissen Ramperne giver adgang for kørestolsbrugere og giver en spektakulær indramning af multibanen.

Det er det hidtil største af de nye anlæg til at sikre byen mod følgerne af de ekstreme regnskyl, som man formoder fremover vil optræde med større hyppighed. I alt kan det tilbageholde 22.600 m3 vand. Det er 22,6 millioner liter. Om det virker efter hensigten, har vi til gode at se, og måske det aldrig sker i vores tid.

Håndteringen af vandet er ikke kun en teknisk installation, der har ladet det rekreative rum uberørt. Vand er blevet et gennemgående tema. I diget er der lagt en rende ind i toppen, hvor renset regnvand vil kunne løbe rundt og altid give en påmindelse om Enghaveparkens nye funktion.

Mudderpøl

Ud over at alle overflader er mudrede den dag, Politiken besøger den, og et væld af folk i gule veste har travlt med at gøre alt klar til åbningen, så ligner Enghaveparken overordnet set næsten til forveksling sig selv. Landskabstegnestuen Tredje Natur har løst det voldsomme tekniske indgreb med stor respekt for den eksisterende park.

Den 90 år gamle park er bevaret med sin oprindelige symmetriske opdeling i rette linjer og nyklassicistiske storhed. Det var en arkitektur, der skulle virke moralsk opløftende på beboerne i det omgivende fattige arbejderkvarter. Den skulle ikke give spændende oplevelser og divertere som en engelsk have med snoede stier a la Ørstedsparken eller Frederiksberg Have, den skulle med sin klare geometriske plan få folk til at ranke ryggen, rette blikket mod de evige værdier bag fænomenernes verden.

Men selv en så ideel tænkning må have et konkret fysisk udtryk. Og derfor står nyklassicismens symmetri og ordentlighed ikke i modsætning til sanselighed. Parken blev tegnet af stadsarkitektens kontor, og der havde man ansat en ung særdeles talentfuld arkitekt, der fik til opgave at lave parkens bygninger. Hans navn var Arne Jacobsen, og han skabte den fine kvartkugleformede scenebygning, toiletskure og to boder på hver side af hovedindgangen midt på Enghavevej.