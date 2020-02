Den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels svarer igen efter hård kritik af hans planer i Brasilien

Stjernearkitekten Bjarke Ingels er blevet kritiseret, efter at han i sidste måned mødtes med Brasiliens kontroversielle præsident, Jair Bolsonaro, om en bæredygtig turistplan for landet. Nu svarer han på kritikken.

Kan en vestlig stjernearkitekt, der står bag nogle af de mest omtalte byggerier i verden, tillade sig at arbejde sammen med ledere af undertrykkende regimer?

Det spørgsmål er blevet debatteret, efter at den danske arkitekt Bjarke Ingels i januar mødtes med Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, for at diskutere bæredygtige byggerier langs landets nordøstlige atlanterhavskyst.

I flere internationale medier haglede kritikken ned over Ingels: Hvorfor vil han arbejde for en regeringsleder, der flere gange har nedgjort Brasiliens homoseksuelle og indfødte samfundsgrupper, og som siden sin indsættelse for to år siden har vendt det blinde øje til skovrydningen og brandene i Amazonas-regnskoven?​

Mandag svarede Bjarke Ingels så på kritikken i DR-radioprogrammet ’Kulturen på P1’, hvor han understregede, at han ikke er politiker, men arkitekt.

»Det er fedt, at vi kan lave en miljørigtig skibakke med kraftværk i København, som har det mål at være CO 2 -neutral. Men hvad med rent faktisk at deltage, hvor projekterne kan gøre en forskel? Der tror jeg, vi kan gøre den største forskel«, sagde han til DR.

Bjarke Ingels er tidligere blevet adspurgt af udenlandske medier om sin beslutning om at bygge projekter i lande med undertrykkende regimer, såsom hans Mars-koloni til Dubai World Expo, resortbyen Qiddiya i Saudi-Arabien og nu en undersøgende tur til Brasilien.

I et interview med arkitektur- og designmagasinet Dezeen svarede han, at det er umuligt for hans virksomhed at lave klokkeklare retningslinjer for, hvem han kan arbejde med.

»At lave en liste over lande eller virksomheder, som BIG bør undgå at arbejde med, synes at være en forenkling af en kompleks verden. At opdele alt i to kategorier er hverken præcist eller rimeligt«.