»Kynismen er stor i byggebranchen«: Salget af prominent dansk tegnestue er et tegn på, at arkitekten har mistet status

Den store Bagedyst har lært os værdien af en god glace. Denne weekend er der finale, og flere end en million mennesker vil se med. For der sker noget særligt, når man lukker et par håndfulde almindelige danskere inde i et telt og beder dem skabe mesterværker i dej, mousse og marcipan. Men kan man lære andet i programmet end bare at temperere chokolade?