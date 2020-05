Han plejede at hylde skyskraberne: Stjernearkitekt forudser, hvordan livet på landet kan ændre verden

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når fanden bliver gammel, går han i kloster. Urbanisten over dem alle, den 75-årige arkitekt og leder af tegnestuen OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rem Koolhaas, drømmer om en fremtid på landet. Det var ham, der i 1970’erne tog til New York, mens Bronx brændte, og hyldede Manhattans skyskrabere som vertikale landsbyer, manden, der har studeret infrastruktur i megabyen Lagos, hvor de fleste bruger fødderne til at komme frem, og således har han altid været et skridt foran de fleste i bestræbelsen på at forstå dynamikkerne og kræfterne i klodens mest massive bydannelser. Er han nu blevet en grøn hippie, der vil dyrke Moder Jords sande værdier?