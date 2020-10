6 hjerter: En af Danmarks heldigste byer undgik et shoppingcenter og fik i stedet en kulturel perle

Ebeltoft er en af Danmarks heldigste byer.

Ikke fordi udviklingen har været mild ved den i de senere år. Den går ikke de små købstæders vej. Industrien, arbejdspladserne og ungdommen forlader dem til fordel for de større byer. Og det kunne være gået så galt, at den gamle industrikatedral Maltfabrikken, der ligger og troner som et slot midt i Ebeltoft, var blevet revet ned til fordel for et moderne storcenter.