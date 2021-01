Kritikerne fik ret: Bygning i New York lukkes efter tredje selvmord

Knap to år efter indvielsen af en 45 meter høj skulptur ved navn Vessel på det vestlige Manhattan i New York formenes publikum nu adgang til de otte dæk, som ellers har været lidt af en turistattraktion, skriver onlinekunstmagasinet Hyperallergic. Tre mennesker er nemlig sprunget i døden fra skulpturen.

Da Vessel – som kan oversættes til Fartøj eller Beholder – blev præsenteret i marts 2019, syntes mange, at den var grim, og så den som et symbol på korrupt overdådighed og mistænkelig finansiering af komplekset Hudson Yards, et beskyttet velhaverkvarter på 11 hektar, som er i færd med at rejse sig i skikkelse af grønne områder, lejlighedskomplekser, et hotel, kontorbygninger, et supermarked, en skole og kulturelle faciliteter.