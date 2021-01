»Hvis han er fri, hvorfor knæler han så stadig?«: Bronzestatue fra 1879 af Lincoln og en tidligere slave fjernes i Boston

Kort før nytår fjernede myndighederne i Boston i delstaten Massachusetts, USA, en statue, der forestiller en tidligere slavegjort mand, der knæler for fødderne af den amerikanske præsident Abraham Lincoln. Det skriver The Washington Post.

Statuen er en bronzeafstøbning af den omdiskuterede original fra 1876, ’The Emancipation Memorial’, som befinder sig i byen Washington, og som en gruppe borgere ønskede at få fjernet i forbindelse med drabet på den sorte mand George Floyd i sommer. I Boston blev replikaen fjernet, efter at omkring 12.000 borgere skrev under på en opfordring om at få den fjernet, efterfulgt af en enstemmig indstilling fra byens kunstudvalg.

Ifølge The Washington Post har en række historiske forhold, som knytter an til den konkrete sag, kvalificeret fjernelsen af bronzeafstøbningen i Boston:

Originalstatuen blev for det første finansieret af en gruppe sorte borgere, hvoraf mange var tidligere slaver, mens kunstneren, Thomas Ball, som var hvid, blev udpeget af en kunstkomité bestående af udelukkende hvide mænd.

For det andet blev den sorte mand, der stod model, Archer Alexander, ikke befriet af Lincoln, men befriede sig selv i 1861 ved at flygte. Og for det tredje: Allerede ved indvielsen af originalstatuen i 1876 var der protester imod dens udformning, og i en artikel i avisen The National Republican skrev en forkæmper for slaveriets afskaffelse, Frederick Douglass, at han ikke ønskede at se den sorte mand fremstillet som »et firbenet dyr«, men »opretstående som et menneske«.

Stauen af Abraham Lincoln og en tidligere slave er en bronzeafstøbning af en lignende statue i Washington D.C. Foto: Steven Senne/Ritzau Scanpix

Initiativtageren til anmodningen om at få statuen i Boston fjernet er kunstner Tory Bullock, der har udtalt:

»Siden jeg var barn, har jeg betragtet den knælende mand. Den (statuen, red.) skulle repræsentere frihed, men i stedet viser den, hvordan vi er underkastet et andet menneske. Jeg spurgte mig selv: Hvis han er fri, hvorfor knæler han så stadig?«.

Anderledes begejstret for udformningen var åbenbart grundlæggeren af Boston Museum, Moses Kimball. Det var ham, der i 1879 donerede bronzeafstøbningen til byen.

Den sendes nu på magasin, indtil man har fundet et nyt sted, hvor den kan formidles bedre, forlyder det fra borgmesterkontoret i Boston.