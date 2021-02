Danmarks grimmeste hus?: Nej, det er faktisk blevet helt o.k.

Arkitekturdebat kan være voldsomt følelsesladet. Berlingskes læsere og foreningen Arkitekturoprøret er gennem to uafhængige afstemninger blevet enige om, at Østerport II er Danmarks grimmeste nybygning. Foreningen Forskønnelsen har kæmpet mod byggeriets »flødeskumsfacade«, og Berlingske var ude at anmelde arkitekturen, da huset stadig var omgærdet af byggehegn og end ikke stod halvt færdigt. I vores egen avis har det heller ikke skortet på mishagsytringer om byggeriet, der er nabo til Heinrich Wencks smukke Østerport Station og genbo til Willumsens egensindige træhus Den Frie Udstillingsbygning på Oslo Plads, begge fredede.

Østerport II ligger på et højt hjørne ud til et stort vejkryds. Det er en prominent placering, der rammer lige i synet på landets smagsytrende klasse på vej hjem fra Indre By mod Østerbro, Nordhavn og Nordsjælland.

Der er tale om en ganske radikal ombygning og udvidelse af en tidligere erhvervsbygning, der som den nye rummede detailhandel i gadeniveau. Disse butikker, Irma, fitness og sportsbutik, har – så vidt coronanedlukning har tilladt det – været åbne under ombygningen.