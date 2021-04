København får et nyt kvarter. Se billederne her

Det bliver arkitektfirmaet Cobe, der skal udvikle en ny grøn og delvis bilfri bydel på DSB’s gamle værkstedsområde mellem Vesterbro og Sydhavnen i København.

I Jernbanebyen skal der blandt andet ligge en offentlig park, en ny kommunal skole, boliger og et idrætsområde med tre fodboldbaner. Og så skal der være fokus på de bløde trafikanter, bynatur, biodiversitet og et aktivt byliv, hedder det i en pressemeddelelse, der netop er offentliggjort.

Grundejerne i Jernbanebyen – DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme – udvalgte i oktober fem tværfaglige teams, der skulle deltage i en arkitektkonkurrence, og et vurderingsudvalg har nu udpeget Team Cobe som vinder.

Lige nu udgør DSB’s gamle værkstedsområde mellem Vesterbro og Sydhavnen et lille klondike, hvor der bor unge i studieboliger i den såkaldte Copenhagen Village, ligesom DSB’s ni trælader fra 1909 – BaneGaarden – er blevet et (under pandemien primært udendørs) samlingssted for københavnere. Her vil der efter genåbningen blive lukket yderligere op for blandt andet restauranter og et madmarked.