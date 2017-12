Revnefærdige af stolthed: Starr og Gibb slået til riddere som Sir Ringo og Sir Barry

Said Hussein er i daglig kontakt med flere af de godt 21.000 herboende, der ligesom han selv har rødder i Somalia.

Og der er nok at snakke om, efter at det er kommet frem, at de danske udlændingemyndigheder i hemmelighed har tvangsudsendt ti somaliere som led i en aftale med det urolige lands tidligere regering.

»Jeg kan love dig, at hjemsendelserne bliver diskuteret i det somaliske samfund i Danmark, for det er noget, der påvirker flere hundrede menneskers liv. Folk er dødsensbange for at blive tvunget hjem, og nogen går under jorden«, siger generalsekretæren for interessegruppen Somali Diaspora Organisation i Danmark.

Til gengæld har Said Hussein ikke talt med nogen af de foreløbig 42 somaliske flygtninge og indvandrere, der har taget imod et tilbud om at rejse frivilligt hjem med en pose penge i hånden – helt præcist 133.866 kroner per voksen og 40.826 kroner per barn foruden hjælp til diverse rejseudgifter og etableringsomkostninger.