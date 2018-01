Efter aflysning af koncert i Israel: Fremtrædende rabbiner kritiserer »antisemitiske« Lorde i kæmpeannonce i Washington Post

I annoncen i The Washington Post skriver Shmuley Boteach, at han mener, at »Lorde, landets (New Zealand, red.) førende kultureksportvare, har sluttet sig til den antisemitiske BDS-bevægelse (...) ved at aflyse sin koncert i Tel Aviv«, og at hendes aflysning er udtryk for, at »New Zealands voksende fordomme mod Israel ser ud til at sive ned til ungdommen«.

Rabbiner skrev klummer for Breitbart News

Spørgsmålet er nu, om Lorde skal være bekymret over, om anklagerne om deltagelse i en politisk motiveret, kulturel boykot af Israel når længere ud i det jødiske samfund. Og om det vil få konsekvenser for størrelsen på hendes fanskare blandt jødiske unge.

Én ting er i hvert fald sikkert. Den 51-årige rabbiner Shmuley Boteach har masser af følgere og er vant til at samle opmærksomhed omkring sig.

Allerede i 1980'erne blev han en markant skikkelse i jødiske kredse, da han som blot 22-årig blev sendt til Oxford i England for i 11 år at arbejde som rabbiner for Oxfords studerende. Her byggede han en stærk jødisk studenterorganisation, der under hans ledelse voksede fra ingenting til den næststørste studenterorganisation nogensinde på det prestigefulde Oxford Universitet.

I 1990'erne tiltrak han sig en del opmærksomhed i det bredere samfund, da det lykkedes ham at blive popkongen Michael Jacksons personlige, åndelige rådgiver.

Tre år i træk blev Boteach af magasinet Newsweek kåret til en af de ti mest indflydelsesrige rabbinere i USA. Højdepunktet for Boteach, der ofte refererer til sig selv som 'Amerikas rabbiner', var 2010, da han blev tildelt en sjetteplads på listen. Han har udgivet 30 bøger - blandt andre de i jødiske kredse stærkt omdiskuterede Kosher Jesus og Kosher Sex: A Recipe for Passion and Intimacy (En opskrift på lidenskab og intimitet, red.).

I 2006 var Shmuley Boteach vært på TLC-tv-serien Shalom in the Home, et reality-program, hvori han rådgav familier om deres indbyrdes forhold.

Under Barack Obamas præsidentperiode harcelerede han jævnligt over USA's Israel-Palæstina-politik - en politik, som han fandt for pro-palæstinensisk. I dag har han knapt en million følgere på Facebook, og generelt er han kendt som en kontant debattør med faste klummer i medier som The Wall Street Journal og The Jerusalem Post.

Enkelte gange har han skrevet klummer i det højreorienterede netmedie Breitbart News, der under præsidentvalgkampen i 2016 var blandt de medier, der støttede Donald Trump.