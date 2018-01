Kendte kunstnere i åben krig om kulturel boykot af Israel Bestræbelserne på at få kunstnere til at holde sig fra Israel møder modstand hos internationalt kendte musikere.

En række musikere har sagt fra over for kravene om at boykotte Israel.

De har stået fast på deres ønske om at spille i landet trods opfordringer fra kolleger og organisationer så som Pink Floyd-musikeren Roger Waters og den palæstinensiske kampagneorganisation BDS.

Organisationen er førende i bestræbelserne på at overtale kunstnere til at holde sig væk fra Israel og har senest fået den newzealandske sangerinde Lorde til at opgive en planlagt optræden i Tel Aviv.

Flere har modstået kravene

Men deres henvendelser kritiseres af musikere, der ikke støtter kravene om at isolere landet og i stedet har stået fast på deres beslutninger om at spille på israelske koncertscener.

Her er nogle af de reaktioner, boykot-opfordringerne har udløst:

»Alt det her skaber splittende kræfter. I bringer ikke folk sammen. I understøtter ikke dialog eller forståelse. Hvis du taler om at skabe fremskridt i ethvert samfund og skaber splittelse, hvad får du så? Du får Netanyahu, du får Trump. Det splitter«.

Radioheads Thom Yorke i Rolling Stone.

»Jeg bryder mig slet ikke om formodningen om, at jeg tager dertil for at spille for højreorienterede nazijøder. Hvis skide Elvis Costello vil trække sig fra en optræden i Israel, fordi han pludselig føler med palæstinenserne, så fint for ham. Men jeg har en absolut regel. Indtil jeg ser et arabisk land, et muslimsk land med demokrati, så vil jeg ikke forstå, hvordan nogen kan have et problem med, hvordan de behandles«.

Punksangeren Johnny Rotten i The Independent.

»Det blev pludselig meget vigtigt for mig at stå fast over for dem, der vil knægte musikere, undertrykke musikere, censurere musikere og gøre musikere tavse. Man kan på en måde sige, at BDS fik mig til at spille i Israel«.

Rocksangeren Nick Cave i Times of Israel.

»Jeg ved godt, at det ikke er på mode at forsvare Israel. Det er en enorm afværgemekanisme for arabiske ledere at sige: 'Lad os ramme jøderne, lad os ramme Israel. Det hele er deres skyld'. Så længe deres fattige befolkningers opmærksomhed er rettet mod Israel, vågner de ikke op og indser, hvem der stjæler deres penge. Deres liv bliver ikke bedre af det her møg, så man skal ikke lade sig narre af Roger Waters og hans udtalelser«.

Radioværten Howard Stern i Rolling Stone.

»De lande, som de skulle boykotte, er de lande, hvor folket gør oprør. Folk længes efter at være fri. Og de vil for pokker ikke have en leder, som ikke er valgt af dem«.

Rockbandet Kiss' forsanger Gene Simmons i Haaretz.

Verdensstjerner som Rolling Stones, Madonna, Santana, Pharell, Robbie Williams og Avicii har tidligere optrådt i Israel.

Dansk musiker modstod boykotkrav

Det samme har danske Karen Marie Ørsted, der kendt som MØ har skabt sig en international musikkarriere, men også politisk har en fortid i Odenses venstreorienterede, antifascistiske miljø.

Hun har selv været mål for opfordringer til en boykot: For to år siden spillede hun i Tel Aviv en koncert, der fik en del til at kritisere hende på de sociale medier. Hun stod fast: »At jeg spiller en koncert i Israel betyder ikke, at jeg lukker øjnene for virkeligheden. Jeg spiller i Tel Aviv den 8. maj, fordi jeg mener, dialog er vejen frem«, understregede hun på Facebook.

Boykot mod boykotfortaler

Roger Waters er som en af hovedkræfterne i indsatsen for at få musikere til at holde sig fra at spille i Israel selv blevet mål for en boykot.

I november aflyste den tyske fjernsynsstation RBB, der dækker Berlin og Brandenburg, en planlagt livekoncert med Pink Floyd-musikeren på grund af den antisemitisme, han blev beskyldt for at nære.