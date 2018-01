Zentropas direktør efter Arbejdstilsynets rapport: Det er en opførsel, vi ikke vil have længere

Der har været både mobning og seksuel chikane på filmselskabet Zentropa. Det konkluderer Arbejdstilsynet i sit notat om forholdene på det prisbelønnede selskab.

Arbejdstilsynets har besøgt Zentropa fem gange i løbet af november og december sidste år. Tilsynet kunne på de fem besøg ikke konstatere, at arbejdsmiljøloven blev overtrådt.

Zentropa Ni tidligere ansatte fortalte 11. november i Politiken om seksuelt relaterede ydmygelser oplevet på filmselskabet Zentropa i tidsrummet 1997-2016. Fire af kvinderne stod frem med fuldt navn, to med fornavn, og tre var anonyme. De beskrev arbejdsmiljøets konsekvenser: Nogle fik psykiske men, og mange forlod filmbranchen helt. Historierne er bekræftet af skriftlige og mundtlige kilder samt af Peter Aalbæk Jensen selv. Politikens artikel blev taget op af internationale medier, og udenlandske samarbejdspartnere, blandt andet Europarådets filmfond, Eurimage, der stillede krav om, at ledelsen tog sagen alvorligt. Vis mere

Men tilsynet vurderer, at der »kort tid før« tilsynets besøg har fundet krænkende handlinger sted, som kan »karakteriseres som mobning, herunder seksuel chikane«.

»Zentropa har efter presseomtalen sat en række initiativer i værk for at rette op på arbejdsmiljøet. Derfor har Arbejdstilsynet ikke fundet anledning til f.eks. at afgive påbud til Zentropa, men Zentropa bliver vejledt om forebyggelse af seksuel chikane, og Arbejdstilsynet vil følge op og komme igen på Zentropa«, siger Karsten Bach Christensen, tilsynsdirektør i Tilsynscenter Øst, i en udtalelse.

Den bedste lære af det her er, at vi vil gøre det klart for alle, der starter her, at det er vigtigt, at de er meget klare med hensyn til deres egne grænser, og at vi så respekterer den grænse Zentropas administrerende direktør, Anders Kjærhauge

Arbejdstilsynet fremhæver, at Zentropa har taget en række væsentlige initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet, heriblandt at smæk og lignende adfærd ikke længere er acceptabelt, at den tidligere direktør Peter Aalbæk Jensen ikke længere har elever under sin ledelse og at alle nye elever bliver informeret om retningslinjer for mobing og chikane.

Tilsynet fremhæver også, at Zentropa har lavet fælles retningslinjer for mobning og chikane, samt »tydelige« retningslinjer for, hvor medarbejdere kan henvende sig, hvis de alligevel oplever det eller er vidne til det.

Derfor har filmselskabet i stedet for et påbud modtaget en vejledning om at forebygge problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Grænseoverskridende

Information og Politiken afdækkede i november sidste år, hvordan folk blev ydmyget og chikaneret på Zentropa, blandt andet straffede stifter og daværende direktør, Peter Aalbæk Jensen, elever, de såkaldte småttere, med smæk.

11. november bragte Politiken ni kvinders personlige fortællinger fra Zentropa, hvor de fortalte om problemer med Peter Aalbæk Jensens grænseoverskridende adfærd.

En række andre kilder bekræftede deres erfaringer med et usædvanlig hårdt arbejdsmiljø med mobning og seksuelle ydmygelser. Kilderne fortalte om en arbejdsplads, hvor idealet var en grænsesøgende kultur, og hvor afstraffelser og ydmygelser blev anvendt som ledelsesmetode.

Peter Aalbæk Jensen selv har bekræftet at uddele smæk som straf, at lege en leg, hvor han instruerede kvindelige ansatte i at anvende sexlegetøj, at holde julefrokoster, hvor der blev målt kønshår på scenen eller konkurreret om, hvem der først kunne smide tøjet, samt at sende elever i byen efter brystvorteklemmer

Kilder har desuden fortalt om befamling af bryster, stønnelyde i øret, mens man talte telefon, eller at blive kaldt »kælling« eller fyret per mail midt om natten, hvis man sagde fra over for Peter Aalbæk Jensen.

Kilderne havde deres gang på Zentropa i forskellige tidsrum fra 1997 til 2016, altså også i den årrække, hvor Arbejdstilsynetjævnligt var forbi og uddelte deres grønne smileys.

Zentropas administrerende direktør, Anders Kjærhauge, siger, at Arbejdstilsynets vurderinger ligger fint i tråd med selskabets egne vurderinger:

»Vi har bedt medarbejderne være meget ærlige over for Arbejdstilsynet. Vi kunne lige så godt få lavet et 360-graders eftersyn. Der er blevet beskrevet episoder, som vi har sagt, at uanset om det formelt er chikane eller ej, så er det en opførsel, vi ikke vil have længere«.