Højdepunkter fra det kommende års arkitektur: Vi kommer til at sige Blox i det nye år Højdepunkter fra det kommende års arkitektur i ind- og udland er der mange af, men Realdanias prestigeprojekt Blox vil uomgængeligt blive det mest diskuterede herhjemme i år.

I årtier har Rem Koolhaas og hans tegnestue, Office for Metropolitan Architecture, fra Rotterdam sat sit præg på dansk arkitektur. Men det er ikke før i år, at vi i Danmark kan opleve en bygning fra den indflydelsesrige arkitekts egen hånd. Og det er ikke hvilket som helst hus, det er den bygning, som skal være et gigantisk knudepunkt for dansk design og arkitektur, Blox. Huset er tænkt som et kraftcenter for innovation i byggebranchen, et sted, hvor gode kræfter vil søge viden og inspirere hinanden i det byggede miljø.

Hvis det går godt, kan Blox blive lige så vigtigt som Netherlands Architecture Institute (NAI) var fra 1988 og 25 år frem, hvor de samlede viden om, udstillede og promoverede nederlandsk arkitektur, så den med tegnestuer som OMA og MVRDV i front fik afgørende indflydelse på tidsånden med deres pragmatiske og konceptuelle tilgang til arkitekturen.

Blox kan blive huset, der understøtter identiteten i en stærk dansk arkitekturbranche, der med firmaer som Henning Larsen, 3XN, Schmidt Hammer Lassen og især BIG i forvejen opererer helt fremme i den store internationale liga.

Men der er også en risiko for, at Realdanias dyre barn Blox vil kræve så meget næring for at holde sig gående, at den suger alle midler til sig og ikke efterlader plads til andre formidlere af arkitekturen som Louisiana og Utzon Center eller, endnu værre, udtørrer jorden for det vækstlag af nye arkitekter og designere, det gerne skulle fremme.

Der ligger et stort ansvar på skuldrene af den nye bygning og dens funktioner, som det skal blive spændende at følge.

En af de arkitekter, som Rem Koolhaas har haft afgørende indflydelse på, er en af vor tids mest efterspurgte, Bjarke Ingels, som lærte sin analytiske og uimponerede tilgang til arkitekturfaget, da han var ansat hos netop OMA. Hans egen tegnestue, BIG, har allerede sat sit eftertrykkelige afsæt på himlen over København med kraftværket Amager Ressourcecenter. Med Amager Bakke omdanner han kraftværkets tag til en park og en skibakke, der åbner senere i år. Her udfoldes for alvor hans hollandsk inspirerede idé om at få synergi ud af at blande funktionerne i det byggede miljø.

Fra samme generation af dansk arkitektur præget af nederlandsk tænkning kommer tegnestuen Effekt, der med deres spiralgangbro, der vil svæve over en skov på Sydsjælland, nok har skabt, hvad vi gætter bliver årets mest spektakulære om ikke mest nervepirrende projekt.

Indlevelse i mennesket

Hvor Koolhaas altid har været god til at se de store linjer i skæringspunkterne mellem arkitektur og by, har de danske elever i både BIG, Effekt og Cobe en evne til at tage analysen helt ned på brugerplanet, hvor den møder mennesket og kroppen.

Den tradition for indlevelse kan man spore gennem tankerne bag Lundgaard & Tranberg Arkitekters runde folkeskole i Ørestad. En tro på, at alt skal hænge sammen, konstruktion, valg af materialer, og den atmosfære, helheden danner, er lige så vigtig for værdien af et hus for den enkelte skoleelev, medarbejder og forbipasserende, som udviklingen af et program, der blander forskellige funktioner påét sted.

Måske er de regionale særtræk allerede historie, om end den uvante Blox-bygning synes at udfordre den opfattelse.

Illustration: Effekt

Illustration: Effekt

Højt over skoven

The Treetop Experience. På Sydsjælland byder til sommer en 600 meter lang promenade bygget i træ, der ender i et 45 meter højt spiraltårn, ikke blot på en spektakulær struktur, men også en nervepirrende oplevelse for folk med højdeskræk. Camp Adventure Park er en del af Gisselfeld Klosters Skove, og fra den nye lange promenade kan man komme helt tæt på en fredet skov med mangeartede biotoper, som man passerer undervejs på sin vandring. Den foregår langs et åløb, som den krydser flere gange ind gennem en voliere og op gennem trækronerne med flere stop på vejen med oplevelser og aktiviteter fokuseret på skovens dyre- og planteliv. Tegnestuen Effekt står bag installationen, der allerede inden sin indvielse har vundet en pris for visionær arkitektur.

Illustration: OMA

Illustration: OMA

Kryds og tværs

Blox. Rem Koolhaas’ tegnestue OMA har lagt en bunke byggeklodser i containerstørrelse på havnefronten foran Christian IV’s bryghus. Med en bevidst Rasmus Modsat-holdning forsøger hollænderne at vise os, at funktion kommer før æstetik. Det skal blive spændende at se, hvad det så kan, dette hyperkomplicerede lærestykke i urban krydsbefrugtning.

Huset er konstrueret som en bro, der spænder over en vejbro, der igen spænder over en fodgængertunnel, hvor hovedindgangen ligger. Blox kommer til at rumme stærkt udvidede faciliteter for Dansk Arkitektur Center, diverse erhverv, boliger, spisesteder, legeplads, parkering og byrum – alt sammen bygget og betalt af dansk byggeris rige onkel Realdania.

Illustration: Heneghan Peng

Illustration: Heneghan Peng

Pyramidalsk

Great Egyptian Museum. 2018 kommer til at byde på et museum, der får Glyptoteket, British Museum og alle øvrige substantielle egyptiske samlinger til at ryste i bukserne. For hvornår vil de kræve deres mumier hjem til Giza, nu hvor Grand Egyptian Museum åbner i Heneghan Pengs fængende streger? Museet er tegnet på kanten af Nildalen og som en forlængelse af og ny kant på det plateau, som pyramiderne 2 kilometer væk er opført på. Det rummer 24.000 m (hvad der svarer til 4 fodboldbaner) udstillingsareal. Samlingen vil blandt andet byde på Tutankhamons samling og solbåden. Komplekset rummer desuden faciliteter til konference og undervisning, et konserveringscenter og vidtstrakte haver på det 50 hektar store anlæg.