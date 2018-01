Arkitekturredaktør: Lad flere kvinder komme til i toppen af arkitekturens verden I 2017 blev der fyret op under diskussionen om kønsfordelingen i tegnestuernes ledelse, og den kommer til at fortsætte i 2018, skriver Politikens arkitekturredaktør Karsten Ifversen. Det gør udviklingen mod velhaverbyer og nybyggeriet af kedelige ejerboliger også.

1. Kønsdebat

Da Bjarke Ingels Group sidste år delte et billede af tegnestuens partnergruppe, der viste deres 11 mandlige partnere og ene kvindelige direktør med billedteksten ’BIG Boys & Girl’, rejste det en mindre mediestorm i arkitekturverdenen. Hvorfor har et af verdens mest efterspurgte firmaer ikke flere kvindelige ledere?

Og på kvindernes kampdag blev Dorte Mandrup fremhævet som en fremtrædende kvindelig arkitekt af tidsskriftet Dezeen. Det reagerede hun på i et debatindlæg, hvor hun bad om at blive fritaget for at nævnes som og optræde i lister over betydelige kvindelige arkitekter, som om køn var et handikap.

Diskussionen af køn på toppen af arkitekturens verden vil fortsætte i 2018.

Under ledelsesniveau, hvor kønsfordelingen er meget jævnere, er der ikke så meget fokus på emnet, og på arkitekturstudierne er flertallet i dag kvinder. Rekrutteringsmateriale er der altså nok af. Skiftet må snart ske.

Og det kan være en god idé i forhold til mere end blot de politiske vinde at lade flere kvinder lede de kreative firmaer. For selv om det kan være et tilfælde, så hører tegnestuer med markante kvindelige arkitekter i ledelsen, set i forhold til hvor sjældne de er, som oftest til blandt de mest kreativt interessante.

2. Social skævvridning

Nok så mange statslige arbejdspladser smurt tyndt ud over landet vil ikke ændre på, at folk søger mod de store byer og presser boligpriserne i vejret, så byerne efterhånden kun kan bebos af de mest velhavende.

Foto: Finn Frandsen Nordhavn i Københavns Havn.

Nordhavn i Københavns Havn. Foto: Finn Frandsen

Sammenhængskraften bliver truet, når direktørens datter ikke længere går i skole med rengøringsassistentens søn. Værdiforøgelsen af boligerne er en sygdom i samfundet, der skaber ghettoer, hvor folk samles i byområder efter indtægt og betalingsevne. Der er ingen udsigt til, at den mekanisme stoppes i 2018, selv om overborgmester Frank Jensen er glad for at nævne sin tilladelse til at bygge 25 procent almenboliger. Men nybyggede almenboliger følger markedsprisen opad.

3. Kedeligt boligbyggeri

Til trods for de abnormt høje priser på ejerboliger går forbavsende få af pengene, der tjenes på nybyggeri, til at investere i innovativ arkitektur og nye måder at bo på. Det er ejendomsmæglernes marked, og de efterspørger kun den vare, 100 m2 med altan, de solgte i går. Vi bliver flere og flere singler i byerne, og boligmarkedet måtte gerne afspejle det – også på en kreativ facon.

Der tegner sig få lyspunkter som Realdanias kampagne for seniorfællesskaber. Det kan betyde store ting for livskvaliteten, at man ikke går alene gennem de sidste år af livet.