Svend Brinkmann: Kroppen skal bruges til glæde og ikke dyrkes som en afgud

Vores kultur er enormt optaget af kroppen. Det er en banalitet. Vi dyrker kroppen som aldrig før. Ikke så meget inden for traditionelle forpligtende holdidrætter som fodbold og håndbold, men mere som fitness og styrketræning, der nu er voksne danskeres foretrukne motionsform. Denne fleksible motionsform taler til det moderne menneske, der kan træne, når det vil, og endda målrette træningen specifikt til de muskelgrupper, man gerne vil fremhæve. Fitness er individualiseret kropsdyrkelse, i hvert fald for den tredjedel af voksne danskere, der dyrker styrketræning.

Det er måske særligt her i januar, vi mærker det. Mange nytårsforsætter handler om kroppen: Den skal slankes eller styrkes eller bevæge sig mere. Den skal have sundere kost i det nye år end i det gamle. Den skal slappe mere af med meditation og 7 timers søvn per nat eller aktiveres med ti tusind skridt om dagen. Katrine Marie Guldager beskrev i klummen i sidste uge, hvordan mange kvinder konstant går med ønsket om et lille vægttab. Uanset hvor meget de vejer, ønsker mange at tabe sig 5 kilo. Dette fokus på kroppen kan hurtigt virke forkælet og selvoptaget i en tid med globale kriser. Er en lille delle på maven virkelig så vigtig? Nej, selvfølgelig ikke i det store billede. Men det er der ikke ret meget, der er.

Diskussionen om kroppen handler i disse år ikke bare om vores dyrkelse af den. Der er en anden stor debat om nypuritanismen. I min barndom (jeg er 42 år) var mange kvinder topløse på stranden, og alle skulle i bad efter skolens idrætstimer. I dag er det et meget lille mindretal af kvinderne, der solbader topløst, og i sommer viste en undersøgelse, at næsten to tredjedele af gymnasieeleverne ikke går i bad efter idrætstimerne. De ønsker simpelt hen ikke at være nøgne sammen med andre.

De to kropsdiskussioner går selvfølgelig hånd i hånd: Dyrkelsen af den slanke, fitte krop, der ovenikøbet ofte selfie-fotograferes og vises frem på sociale medier, repræsenterer en kropsperfektionisme, som kun få kan leve op til, hvorfor det ligger ligefor at føle sig utilstrækkelig og skamme sig på næsten gammeltestamentlig vis – som Adam og Eva – over den nøgne krop. Kropsdyrkelsen og kropsskammen følges ad.