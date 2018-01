Vidnesbyrd fra seks krænkede film- og teaterkvinder: »Jeg følte mig så blottet, udnyttet og sårbar«

#Time’sUp-manifestet

»Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nultolerance over for sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche. En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter, hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne.

En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker. En kultur, hvor det ikke er ofrene, der udskammes, men krænkerne, der stilles til ansvar. Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer, der ligger til grund for den.

Vi opfordrer til, at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og tv-stationer iværksætter tiltag, der vil sikre, at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører. Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag. Vi tror på, at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn. Vi tror på, at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning. Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til selv at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor det er normen at sige fra frem for at tie, hvis man bliver vidne til krænkelser og magtmisbrug af enhver art. Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb. Vi forpligter os til at støtte op om ofrene.

Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar«.

