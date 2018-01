Reform kan koste Arken dyrt, hvis Aalborg skal have mere til Kunsten

»Det er en svær præmis at have et nulsumsspil som udgangspunkt for et visionsarbejde. Resultatet bliver hurtigt, at de enkelte museer går i defensiven«, siger Christine Buhl Andersen med genklang i flere af de fremmødte museumslederes indvendinger fra gulvet under debatten.

»Men det er noget vrøvl, må jeg sige lige ud«, affejer Mette Bock.

»De tidspunkter, hvor organisationer normalt tænker allermest visionært, er, når de står på en brændende platform. Så bliver de nødt til at tænke kreativt for at komme videre. Det er ikke en ønskværdig situation, jeg siger bare, at en krise også kan tilføre dynamikken«.