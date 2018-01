Eksperter om performancekunst for dyr: »Det er os, der sætter pris på det, ikke hunden«

Fingermodellen for dyrenes behov

Den pointe er Katrine Friholm enig i. Hun har 20 års erfaring som projekt- og berigelseskoordinator i Københavns Zoo. Det er hendes job at sørge for, at dyrene har det godt. Katrine Friholm forklarer, at det helt grundlæggende for alle arter gælder, at de har det godt, når vi hjælper dem med at kunne have deres naturlige adfærd.

»Sammen med en masse andre internationale zoologiske haver, har Københavns Zoo vedtaget, at der er en sammenhæng mellem mængden af naturlig adfærd, man har mulighed for at udtrykke og hvor godt, man har det. Så når vi skal give dyrene i vores varetægt gode liv, så skal vi støtte dem i det, de er lavet til at kunne«.

Katrine Friholm har en fem-fingermodel, der giver overblik over dyrs behov og de fem typer adfærd, som det er vigtigt, at mennesket går ind og støtter og giver mulighed for hos alle arter. De fem er fødesøgning, muligheden for kropslig udfoldelse, nyhedsværdi (at dyrene bliver udfordret og ofte stillet overfor noget nyt), social adfærd samt muligheden for hvile, udsyn og flugt.

Med det udgangspunkt for alle arter mener Katrine Friholm, at det, skuespillerne laver, vil støtte hundens naturlige adfærd på to punkter.

»Den ene er nyhedsværdi – hundene kommer til et nyt sted, der lugter anderledes, så den del er i og for sig sund nok. Men det vil være dobbelt så meget værd, hvis de tog ud på en strand, som hunden ikke havde været på før. For der ville også være lys og luft, en død fugl eller måge og sand, de kunne rulle sig i«.

»Derudover er det socialadfærden, der bliver støttet. Men jeg kan love dig for, at hvis en hund kommer ind i et rum, hvor der er fem andre hunde, så vil den være meget mere interesseret i at snuse til rumperne på de andre hunde, end den vil være i en dame ovre i et hjørne, der siger som en kat«, siger Katrine Friholm.

Hun understreger, at det, der får hende til at 'bide tænderne sammen i det her', er, at de folk, der køber billetter til showet, er velmenende mennesker, der vil deres kæledyr så meget og tænker over, hvad de kan give deres kæledyr, så de får et godt liv.

Foto: Wynrich Zlomke (pr-foto)

»Der ville jeg sådan ønske, at de satte sig ned og læste en god bog om vildhunde, og hvad der var godt for dem. Tag hunden ud i Søndermarken og lad den møde nye hunde, eller tag den med ud på en strand og lad den rulle sig i noget dødt. Spred dens foder ud over hele gulvet derhjemme, så den skal gå og lede efter det og bruge sin hjerne på at tænke ’nå hvor er det henne?’«.

Inde i storbyen hører hunden kun støj

Katrine Friholm mener, at showet plæderer en smule for de godhjertede mennesker, som elsker deres dyr og gerne vil gøre noget mere. Hun har stor respekt for disse mennesker og påskønner deres tankegang - de glemmer bare lige at gå de to skridt tilbage og spørge sig selv: 'Hvad er det for et dyr, jeg har? Hvad er dens primære behov?', siger hun. Mange glemmer, at dyr ikke har en radar magen til vores.

»Hvis du går en tur i skoven præcis samme sted, som du gik i går, og der har løbet et rådyr forbi en halv time inden, så er den tur ikke magen til den, I gik i går. Fordi der er et duftspor, som ikke var der i går. Eller der har været en tæve i løbetur forbi for en time siden. Det kan du jo ikke se, men jeg kan love dig for, at din hanhund kan se, at hun har været der«, siger Katrine Friholm og uddyber:

»Du kan tro, at du går den smukkeste tur rundt om søerne med din hund, og det hunden hører, det er rhhhhrhrhhhvrrrrr. Den er inde i en storby. Det glemmer du, fordi du er vant til det«,

Forestillingen er altså ikke nyttesløs, men både hunde- og katteejere kan gøre så meget andet og bedre for at være gode mod deres kæledyr.