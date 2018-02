Har Nationalmuseet en bid af Kristi kors? En lille træpind, fundet på Nationalmuseet, er de seneste dage blevet undersøgt af et hold forskere i Finland. Her findes nemlig et træstykke, der på flere punkter ligner det danske. Det finske træstykke anser man for at være et såkaldt helligkorsrelikvie, som hævdes at stamme fra Jesu kors på Golgata.

I begyndelsen af denne uge blev en lille træstump forsigtigt pakket ned i en dansk museumsinspektørs håndbagage for at blive bragt ud på en rejse fra København til Turku i det sydvestlige Finland.

Her havde man sørget for, at en boks var klar, så træstumpen straks kunne bringes i sikkerhed. Dernæst blev den bragt til et laboratorium på byens universitet, hvor et holdt internationale forskere stod klar til blandt andet at foretage CT-skanning og tage mikroskopiske fotos.

Relikvie Et relikvie kan være alskens efterladenskaber fra hellige kvinder eller mænds kroppe, tøj eller brugsgenstande. I tilfældet Jesus er det ofte hans kors. I den katolske kirke og i de ortodokse kirker har relikvier spillet en stor rolle. Af berømte relikvier kan nævnes profeten Muhammeds skæg i Topkapipaladset i Istanbul, Buddhas kindtand i Tandens Tempel i Kandy på Sri Lanka og jomfru Marias tunika i katedralen i Chartres i Frankrig. Et af de mest berømte relikvier er selvfølgelig ligklædet i Torino. Det er et gulnet stykke stof, der hævdes at have et aftryk af den korsfæstede Jesus inklusive hans sår. Stoffet er dog ifølge Religion.dk dateret til tidsrummet 1260-1390. Vis mere

Foto: Nationalmuseet/Marie Th. Laursen Prøve på 13 mg blev taget fra det knap 4 centimeter lange trækstykke ved hjælp af en skalpel under opholdet i Finland.

Prøve på 13 mg blev taget fra det knap 4 centimeter lange trækstykke ved hjælp af en skalpel under opholdet i Finland. Foto: Nationalmuseet/Marie Th. Laursen

I dagene op til turen til Finland havde Nationalmuseet skrevet til Politiken i en mail:

»En lille stump, der ligner enden af en blyant, kan vise sig at være et stykke af Kristi kors – det kors, som Jesus blev korsfæstet på«.

Forskerne er nu i gang med at bearbejde resultaterne og finde ud af, om de har ret i deres umiddelbare mistanke: Det danskejede træstykke er et helligkorsrelikvie, som er i nær familie med et finskejet helligkorsrelikvie.

»I domkirken i Turku har man en relikviesamling, og der har de simpelthen en pind mangen til vores. Næsten samme størrelse og spidset til for enden, så de har samme facon. Det, ved de, har været anset som et helligkorsrelikvie«, siger Marie Th. Laursen, den danske museumsinspektør, der foretog rejsen nordpå.

Det er et meget centralt relikvie

På Nationalmuseet aner man ikke, hvordan eller hvornår træstumpen er kommet ind i samlingen. Det, man ved, er, at en blyæske blev fundet i museets magasin under en oprydning i 1969, men at der intet stod om den i museets protokoller. En daværende ansat beskrev fundet, fotograferede æsken og indholdet og gav den et inventarnummer.

Det såkaldte magasinfund bestod af en æske, som var dannet af bøjelige blypladser og indeholdt det knap 4 centimeter lange trækstykke, som var spidset til i den ene ende. I æsken lå også et 1,5 centimeter langt knoglestykke, mørkebrune og lysebrune tøjtrevler og et stykke mørnet gult lærred.

»Mit gæt er, at det er fundet i en lille sjællandsk landsbykirke fra middelalderen. Sådan nogle blykapsler gemte man typisk i et hul i midten af bordpladsen i alteret i overensstemmelse med den katolske tro, hvor relikvier var vigtige for indvielsen af kirken. Men i 1940’erne og 1950’erne blev mange danske altre restaureret og delvis genopbygget i mursten, og hvis man fandt relikvier, sendte man dem typisk ind til Nationalmuseet, fordi de ikke hørte til i en protestantisk kirke«, fortæller Marie Th. Laursen.

Man siger populært, at med alle de træstumper, der hævdes at stamme fra Jesu kors, er der træ nok til en større skov.

De stumper og splinter, man har fundet rundtomkring, har desuden ofte vist sig at være fra træer, der voksede mellem 1200-tallet og 1500-tallet, altså længe efter at den korsfæstede Jesus farede til himmels med sit entourage af engle.

For driftige typer fandt ud af, at det var en god forretning at sælge relikvier fra blandt andet afdøde helgener. Munke og korsriddere, der havde været på pilgrimsrejser eller korstog, tog dem gladelig med sig hjem i bagagen.