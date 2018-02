Kulturkommentar: Alle hader DSB, DR og humaniora

FOR ABONNENTER

De fleste tager det forbavsende roligt og resigneret, at hovedformålet med det kommende medieforlig er at reducere DR med mellem 12,5 og 25 procent. En besparelse af en størrelsesorden, der indtil for nylig var helt utænkelig, og som vil få voldsomme konsekvenser for programudbuddet.

Tilbage på barrikaden i ensom majestæt står Knud Romer. Og han holder fanen højt:

»Mens vi sidder som kaniner i billys og scroller hypnotiserede ned ad tidslinjen i den endeløse gentagelse af det samme (red. Facebook), kan et flygtigt flertal i Folketinget regere som en tyv om natten og afskaffe vores demokratiske og kulturelle institutioner uden at skulle bekymre sig om nogen som helst opinion og opposition. For der er ingen.«

Sådan skrev Romer i et opråb her i avisen for et par uger siden. Forleden forfægtede han igen synspunktet i en debat med socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, i kulturprogrammet AK24syv. Romer gav den gas, mens Jensen forsøgte at forsvare det herresving, han og partiledelsen har taget i spørgsmålet om DR for at ramme døråbningen til forhandlingslokalet.