UDBLIK: Er James Bond for kvindefjendsk?

Når den kommende film om den hemmelige superagent James Bond med tjenestenummer 007 og ret til at ombringe eventuelle menneskelige forhindringer får premiere til næste år med Daniel Craig i hovedrollen, vil en æra være slut. For Craig takker af og søger nye udfordringer.

Så vil en ny skuespiller tage over, og der har været spekulationer om både en sort mand, en kvinde eller blot et nyt stykke maskulint festfyld.

Vi har hverken brug for en sort eller en kvindelig James Bond, mener jeg personligt. Derimod er der behov for, at James Bond ophører med at eksistere som fænomen Tweet fra en kvinde ved navn Caitlin

Men måske burde entreprisen som sådan høre op. Ikke mere bøvl med SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld eller andre mesterskurke. Bare efterløn og afskedsreception til Bond. Og i så fald ville verden være en sexkrænker og dårlig rollemodel foruden.

Det er i hvert fald, hvad stemningen tilsiger i visse dele af cyberspace. Og det skyldes en video bestående af klip fra diverse James Bond-film, hvor den ellers på overfladen så galante gentleman viser lidet flatterende sider af sin karakter i forhold til kvinder.

Den er begået af en personage med det mundrette handle Guru K, og vedkommende har fundet håndfulde af scener, hvor 007 klasker kvinder i numsen, udnytter sin fysiske overmagt til at få sin vilje seksuelt eller blot optræder som et foragteligt dumt stykke mandfolk. Og det har, ifølge The Guardian, blandt andet fået en kvinde ved navn Caitlin til at tweete følgende:

»Vi har hverken brug for en sort eller en kvindelig James Bond, mener jeg personligt. Derimod er der behov for, at James Bond ophører med at eksistere som fænomen. Fordi han er forældet, kvindefjendsk og, rent ud sagt, noget lort«.

Det er hårde ord her i begyndelsen af 2018, men de understøttes fra flere hold. Nogle af folkene bag James Bond-filmene kan godt se, at han er noget af en troglodyt – ikke bare i de gamle, men også i de nyere installationer. Og skuespilleren Judy Dench, som spiller Bonds overordnede M i otte film, har beskrevet figuren som »en sexistisk, kvindehadende dinosaur, et levn fra den kolde krigs dage«.

Og det er da også noget af et stift stykke, der kommer for en dag i YouTube-videoen ’Inappropiate Moments in James Bond Movies’.

Vi ser Bond gennembanke en russisk kvinde i ’From Russia with Love’, og vi er vidner til, at agenten fallisk truer Rosie Carver i ’Live and Let Die’ fra 1973. Til gengæld sparer skaberen af overgrebsantologien os for racisme og kolonialistisk arrogance, som også findes til overmål i ikke mindst de første af filmene.

Men det, der ligesom slår hovedet på sømmet i denne ombæring, er, ifølge The Guardians filmskribent Ben Child, at Judy Dench, der udgjorde en fornuftig, kvindelig modpol til Bonds testosteronforstyrrede knudemand, nu er erstattet af Ralph Fiennes, og dermed er den balance spoleret.

Så måske er det #time’sup for dinosauren James Bond. Alting har som bekendt sin tid.