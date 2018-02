Vikingesang vinder melodigrandprix

FOR ABONNENTER

Jeg er født og opvokset i en ghetto, hvor man blev nødt til at give igen, ellers blev man trådt på. Jeg var i et bandemiljø, hvor venner og bekendte ikke ville ens bedste, men vi fandt trøst i hinanden. Vi ville beskytte os selv fra et system og en omverden, som ikke gad os.

Det var ligegyldigt, om vi var hvide, brune eller sorte. Vi var fra samme socioøkonomiske klasse, og vi fandt sammenhold i vores marginaliserede etnicitet, religion og nabolag.

På Gladsaxe folkeskole anså man os for at være et problem og ikke en faglig udfordring, man ville tage op. Man havde ikke tiltro til os og ville ikke bruge tid på at gøre os til en bedre udgave af os selv. Jeg blev anset for at være et udskud og en problemmager.

Da jeg flyttede til Kvikmarkens privatskole, var jeg stadig en rod. I 7. klasse tog jeg ud på en anden skole sammen en kammerat for at tæske en fyr, der havde kaldt min mor for en luder.