Sprogforskere er bekymrede for nævnets fremtid: »I modsætning til ministeren ved vi, hvad vi taler om« En række fremtrædende sprogforskere henvender sig nu til Folketingets kulturudvalg for at få omgjort beslutningen om at flytte Dansk Sprognævn til Bogense.

En række prominente sprogforskere henvender sig nu til Folketingets Kulturudvalg for at få omgjort regeringens beslutning om at flytte Dansk Sprognævn og dets 15 videnskabelige medarbejdere fra København til Bogense.

Sprogfolkene, der tæller otte professorer og to lektorer fra Københavns, Aarhus og Roskilde universiteter er bekymrede for nævnets fremtid, fordi der fra Bogense er langt til det nærmeste universitet med et stærkt sprogforskningsmiljø og langt til it-virksomheder med forstand på sprogteknologi.

»Beslutningen om at flytte en vigtig national institution som Dansk Sprognævn til Bogense udgør efter vores vurdering en fare for nævnets fremtidige virke, fagligt, kvalitetsmæssigt og med hensyn til kontaktflade. Når regeringen ikke vil beskytte en så vigtig institution, må det være Folketinget, der træder til«, hedder det i det åbne brev til Kulturudvalget, der er underskrevet af blandt andre professor Frans Gregersen, professor Lars Heltoft og professor Birgit Henriksen fra Københavns Universitet, professor Sten Vikner og professor emeritus Ole Togeby fra Aarhus Universitet og Simon Borchmann der er professor på RUC.

Bogense har omkring 4000 indbyggere og ligger 2,5 times kørsel fra København og halvanden time med offentlige transportmidler fra Syddansk Universitet i Odense.

Direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier, har tidligere sagt, at det bliver »overordentligt vanskeligt« at få et højt specialiseret forskningsmiljø til at fungere i Bogense. Ligesom det ifølge direktøren også er et problem for nævnets afdeling for tegnsprog, fordi der ikke findes et tegnsprogsmiljø i Bogense.

»På Syddansk Universitet er der måske tre medarbejdere, som er relevante for vores arbejde, mens der er omkring 30 på Københavns Universitet, ligesom der er en del forskere på RUC i Roskilde. Jeg kan ikke se, hvor vi i fremtiden skal rekruttere medarbejdere fra, for der bor ingen i Bogense med en relevant baggrund, og der er meget få med en relevant baggrund i Odense. Lige nu er der ikke en eneste ph.d.-studerende i Odense, der er relevant for os«, har hun tidligere sagt til Politiken.

Medlem af kulturudvalget for Venstre, Britt Bager, har endnu ikke modtaget det åbne brev fra forskerne.

»Men jeg har endnu ikke hørt om nogen, der har stået og jublet, når vi har udflyttet statslige arbejdspladser«, siger hun.

»Det er jo en beslutning, der er taget på regeringsniveau, men når der kommer sådan et brev, så ser vi selvfølgelig på det og lytter til argumenterne. Vi er jo også interesseret i, at der er et fagligt niveau og de eksperter, der skal bruges«.

Temmelig forkælet

Sprogforskerne giver i brevet kulturministeren ret i, at Dansk Sprognævns svartjeneste på telefon og mail kan foregå hvor som helst - også fra en hjemmearbejdsplads. Men peger på, at Dansk Sprognævn også har en bestyrelse på 7 medlemmer og et repræsentantskab på 44 medlemmer.

»En væsentlig del af arbejdet foregår på møder i Dansk Sprognævns repræsentantskab og bestyrelse. Det vil nu tage en hel dag for medlemmerne af disse organer, som netop kommer fra hele landet, at komme til møder i Bogense. Det kan resultere i, at de vil blive væk. Placeringen i Bogense vil givetvis også betyde, at interesserede vil tænke sig om mere end én gang, før de siger ja til at påtage sig opgaven at sidde i repræsentantskabet eller være bestyrelsesmedlem. Kvaliteten sænkes eller forhindres direkte«, skriver forskerne.

At repræsentantskabet ikke kan tage »et par timers offentlig transport en gang i mellem for at deltage i et møde», finder venstres Britt Bager »faktisk er temmelig forkælet«.