Ryk Sprognævnet til Odense: Dansk Sprognævn behøver en by med et stærkt sprogfagligt miljø

Det har vakt opmærksomhed, at Dansk Sprognævn, der siden dets oprettelse i 1955 har ligget i København, som led i udflytningsplanen skal flytte til Bogense.

Direktøren for nævnet, Sabine Kirchmeier, har i en pressemeddelelse udtalt, at hun på grund af manglen på et fagligt miljø ikke anser Bogense for at være et brugbart udflytningsmål.

Den vurdering deles af to yngre ansatte ved nævnet, Philip Diderichsen og Anne Kjærgaard, begge ph.d.’er, der i en Kronik i Politiken 28. januar 2018 – som vi i alt væsentligt er enige i – skrev, at det selv med den bedste vilje er umuligt at få øje på et stærkt sprogfagligt miljø i Bogense.

De tilføjer, at både innovationsminister Sophie Løhde og statsminister Lars Løkke Rasmussen har understreget vigtigheden af, at de institutioner, der flyttes væk fra København, får en stærk faglig forankring i eksisterende vidensmiljøer.

Mens det er besværligt at pendle fra København til Bogense på Nordfyn, tager det med lyntog kun en time at rejse fra København til Odense

I deres Kronik skriver Diderichsen og Kjærgaard, at fastholdelse af Sprognævnets kvalitet og opgavevaretagelse ville kunne sikres, hvis nævnet flyttede til Odense. Til forskel fra Bogense byder Odense på et universitet, hvor der er et fagligt miljø. Hvorfor ikke flytte dertil?

På Syddansk Universitet ligger Danmarks største sproginstitut, Institut for Sprog og Kommunikation, med ca. 75 videnskabelige medarbejdere.

Alene inden for dansk sprog har instituttet 11 forskere. Instituttet leverer undervisning til de sproglige discipliner på en række fremmedsprogsuddannelser såvel som på danskuddannelsen, der er dimensioneret til et årligt optag på 80 studerende på ba-niveau, og som har knap 80 kandidatstuderende, hvor 2/3 vælger sproglige og kommunikative specialiseringer med relevans for Dansk Sprognævn.

Mens det er besværligt at pendle fra København til Bogense på Nordfyn, tager det med lyntog kun en time at rejse fra København til Odense. Fra banegården i Odense tager det en lille halv time med bus til Syddansk Universitet, og inden længe, forlyder det, vil der være en letbaneforbindelse, der nedbringer køretiden markant.

Det er altså ikke svært at komme fra København til Odense, og i årenes løb er der da også en del ansatte ved Syddansk Universitet, der har pendlet og brugt tiden i stillekupeer til at arbejde med deres fag. Andre er flyttet til Fyn, og det er der også fordele ved.

Hvis udflytning til Bogense er forbundet med så mange vanskeligheder, at der næppe kommer noget godt ud af det, og hvis det er politisk urealistisk at insistere på fortsat placering af Sprognævnet i København, er det bedste, der kan gøres, at flytte Sprognævnet til Odense.

Det ville være en løsning, der også for de ansatte i nævnet kan komme noget godt ud af. Særlig vigtigt er det at undgå, at Dansk Sprognævn går ned ved at miste nøglemedarbejdere.

Fordelene ved at have et Sprognævn er oplagte, også når man sammenligner med lande uden sprognævn, hvor det er bogforlag og pressen, der styrer den sproglige udvikling.