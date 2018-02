Hamburg fik et røvtræ i minus 5 grader. Det må snart være verdens mest berømte og koldeste røv Kunstneren Andrey Kuzkin hader beton, men elsker at stå nøgen på hovedet og illudere et træ. Planen er, at 99 byer skal have besøg af hans understel.

Andrey Kuzkins russiske numse skyder i disse år op rundt forskellige steder i verden: Berlin, New York, Moskva, London, Krasnojarsk (det ligger i Sibirien).

Det må snart være verdens mest berømte røv.

Senest har Hamburg lagt rum til Andrey Kuzkins særlige form for undergrundskunst. Tilmed lige foran byens store nye koncerthus.

»Hvad laver den nøgne mand foran Elbphilharmonien«, lød det i Süddeutsche Zeitung.

Jeg vil være ligesom et træ Andrey Kuzin

»Jeg vil være ligesom et træ«, svarede Andrey Kuzkin og citerede fra et digt, han skrev som ung: »Jeg vil lade mig falde, med hovedet ned i asfalten, og så ryste med mine ben, som træer gør med deres grene«. Budskabet er, at der skal være mindre beton i verden og mere natur.

I Hamburg var det minus fem grader, da Kuzkin kom forbi. Han smører sig altid ind i fedt for ikke at komme til at fryse – men alligevel: Det må, ud over berømtheden, også snart være verdens koldeste røv.

Borgerne i Hamburg har taget pænt imod ham, men ytret, at det ville være helt fint, hvis man også kunne se den anden side af Kuzkin, det vil sige den del med hovedet. Ellers har de fleste nydt både bagsiden og forsiden af hans understel.

Målet er at plante røven i 99 byer

Målet er at plante røven i 99 byer. Eller netop: at lade røven skyde op som et træ, mens Kuzkin stikker hovedet i busken respektive i betonen.

At vende op og ned på tingenes orden og verden på hovedet er noget af det, der hørte den gamle karnevalskultur til. Er Andrey Kuzkin (f. 1979) en moderne karnevalist? Han er i alt fald en politisk forårsbebuder! Hvad siger Putin mon til hele dette kunstnumseri? Putin har nu nok for travlt med præsidentvalget, og så er Kuzkin næppe lige så politisk farlig som sin landsmand, Petr Pavlenskij (f. 1984), der en novemberdag i 2013 lagde sig splitternøgen på Den Røde Plads, hvor han i protest mod Putin-styret sømmede sin pung fast til brostenene. De russere har det virkelig med at smide tøjet ...

Blot en tanke: Hvorhenne i København kunne man forestille sig numsen opstillet for en halv times tid? Ørstedsparken er oplagt, men Andrey Kuzkins bagparti er trods alt næppe tænkt som interaktiv – publikumsinvolverende – kunst. Må jeg foreslå foran Operaen! Den er som bekendt bygget (i beton eller ej) på én stor gang højrøvethed. Her ville en karnevalistisk mås – forårsstruttende og magtspottende – være helt på sin plads.