Christian Graugaard: Udspændt mellem drifter og dyd

»Det er en seksuel thriller med stærk psykologisk spænding«, udtaler den franske kultinstruktør François Ozon og fortsætter: »Ideen er ikke at chokere, men at skildre lystens kompleksitet«.

En mærkelig film kan for tiden ses i udvalgte danske biografer. ’Dobbelt begær’ er titlen, og den er svær at blive klog på, fordi den løber om hjørner med sit publikum og gør os meddelagtige i sin syge, forskruede logik: At enhver rummer sin egen dæmoniske tvilling, at ydre kaos kan pege indad og indre kaos vende vrangen ud.

Sexklummen Christian Graugaard (født 1967) er læge, forfatter og professor i sexologi. Han har været anmelder af faglitteratur ved Politiken i en årrække og skriver nu også denne klumme med sexologisk udgangspunkt. Læs alle hans tidligere sexklummer her Foto: Lars Nybøll

Ikke ulig unge Rosemary i Polanskis ikoniske gyser ’Rosemary’s Baby’ fra 1968 bliver tyndhudede Cloé kæreste med den blide og empatiske psykoanalytiker Paul, som snart viser sig at have en diabolsk tvillingebror, hvis terapeutiske metoder hører til de mere håndfaste.

Vi taler om en klassisk spænding mellem tryg tilknytning og farlig brunst, og den hjælpeløse kvinde er fanget i midten, mens det langsomt dæmrer for os (og hende), at det hele må være et indre anliggende – at filmen næppe handler om en dobbelt elsker, men derimod om en dobbelt Cloé.

Den tematiske figur er tvillinger, spaltninger, spejlinger, dobbeltgængere, kloner og kløvninger.

Og som vi længe har vidst fra skønlitteraturen (tænk på Andersens ’Skyggen’, Dostojevskijs ’Dobbeltgængeren’ eller Stevensons ’Dr. Jekyll og Mr. Hyde’), er der altid grund til at skærpe sit psykologiske gehør, når mennesker fordobles eller forbyttes. Sandsynligheden taler for, at der ikke blot er tale om spaltninger i den ydre virkelighed, men også i den indre.

Nogle gange går det galt, det sirlige korthus vælter. Vi bliver til frådende rovdyr

Vi skal tilbage til Freud og hans kløvede psyke – drifterne, der glammer som hunde i kælderen, mens fornuften regerer fra sit iskolde tårnkammer. Midt i det hele sidder jeget så klemt som et barn mellem grotesk forvoksede forældre, trukket vind og skæv mellem lyst og realitet, drifter og dyd.

I det freudianske univers har vi alle sammen en dag- og en natside, antagonistiske kræfter kværner som dieselturbiner dybt i det mentale, vi er balancekunstnere spændt ud mellem sval rationalitet og blindt begær.

Og nogle gange går det galt, det sirlige korthus vælter. Vi bliver til frådende rovdyr. Vi ædes op af samvittighedskvaler og lammende selvcensur.

Eller realiteterne bliver så barske, at vi flygter ind i galskabens skærmende parallelunivers.

’Dobbelt begær’ er skræmmende, sær og sanselig. Lidt for meget. Tilpas utilpas.