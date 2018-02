Kina til USA: Tommeltyven skal straffes hårdt En amerikaner er blevet arresteret, efter han angiveligt har stjålet dele af en terrakottakriger fra en udstilling.

Det var 21. december, og Michael Rohana skulle egentlig bare til en 'grim sweater-temafest før et juleparty, men så tog det hele en drejning.

For festen foregik på videnskabsmuseet Franklin Instituttet i Philadelphia, og da han åbnede en ulåst dør og gik ind, befandt han sig midt i en udstilling af den første kejser af Kinas terrakottakrigere.

Her fandt han frem til en af de 2.000 år gamle, uvurderlige skulpturer, omfavnede den og tog en selfie med sin smartphone. Og så knækkede han angiveligt en tommelfinger af figuren og puttede den i lommen.

Nu kræver Kina, at den 24-årige Michael Rohana udsættes for eksemplificerende afstraffelse.

Finger på Snapchat og i skuffen

For 8. januar opdagede museets ansatte, at skulpturen manglede en finger, og efter fem dages gennemtrawling af videoovervågningen stod det klart, at det var den unge Rohana, der var gerningsmand.

Og Rohana indrømmede - han havde taget tommelen med hjem og lagt den i skrivebordsskuffen. Efter han havde postet et billede på Snapchat af den.

Rohana blev arresteret og anklaget for tyveri, for at skjule et stort kunstværk og for transport af stjålent kunstværk, men er nu løsladt mod kaution.

Krav om hård straf

Franklin Institutet har undskyldt for hullerne i sikkerhedsforanstaltningerne over for udlånerne.

Men det er ikke godt nok. Kineserne vil have statueret et eksempel. Chefen for gruppen, der udlåner eksemplarer af terrakottahæren til internationale udstillinger siger til USA Today: »Vi kræver, at USA giver forbryderen en hård straf«.

Ifølge South China Morning Post sagde en anden kinesisk autoritet, at »terrakottakrigerne er en national skat... Vi udtrykker stærk foragt og fordømmelse af dette tyveri og ødelæggelsen af vores arv«.

Nu kræver organisationen 4,5 millioner dollar i kompensation af det amerikanske museum for den afbrækkede tommelfinger.

Den skændede skulptur, der er en ud af ti som var udlånt til museet i Philadelphia, kaldes 'Kavalerist' og hører oprindeligt til den 8.000-mand store terrakottahær, som blev skabt og begravet ved siden af Kinas første kejser, Qin Shi Huang. De blev udgravet igen i 1974 og har siden været en af Kinas største turistattraktioner.

Tommelfingeren blev i øvrigt leveret tilbage til museet.

The Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center har udlånt terrakottakrigere til mere end 260 udstillinger verden over igennem de sidste 40 år og har aldrig været ude for noget lignende.