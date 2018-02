Rumænsk film vinder Guldbjørnen i Berlin for sin udforskning af sex Den animerede kortfilm 'Solar Walk' blev eneste danske prisvinder på den store tyske filmfestival

For sin helt usædvanlige og modige udforskning af intimiteten og sex vandt den rumænske film 'Touch me not' her til aften Guldbjørnen som den bedste film ved den tyske filmfestival, Berlinalen.

Lad os fortsætte dialogen

Filmen, der har været undervejs i årevis, er instrueret af Adina Pintilie, som havde taget hele sit hold af skuespillere og almindelige mennesker til Berlin.

Hun opfordrede til at fortsætte den dialog, som filmen byder på.

»Vi inviterer jer publikum til dialog«, sagde hun i sin takketale, mens filmens hovedrolleindehaver, britiske Laura Benson, mente, at prisen var en påmindelse om, »hvor vigtigt det er at lave film på en anderledes måde og at eksperimentere«.

Film, der viser vej

Det overraskende valg af 'Touch me not', der udforsker både format og indhold med nogle endog meget modige skuespilpræstationer, satte en streg under juryformandens indledende ord:

»Vi har villet give priser til film, som ikke bare viser, hvad film kan, men også hvor film måske kan gå hen«, sagde Tom Tykver, den tyske instruktør, der har ledet juryens arbejde i år.

Sølvbjørnen for Juryens store pris - en slags uofficiel andenplads fik den polske 'Twarz' (Krus), instrueret af Małgorzata Szumowska.

Wes Anderson blev bedste instruktør

Årets bedste instruktør var ifølge juryen amerikanske Wes Anderson for hans animerede stop-motion film 'Isle of Dogs. I instruktørens fravær modtog Bill Murray, der lægge stemme til en af filmens hunde, sølvbjørnen.

»Jeg gik på arbejde som en hund og kom hjem med en bjørn«, sagde han og tilføjede med en omskrivning af præsident John F. Kennedys berømte citat »Ich bin ein Berliner... Hund«.

Lesbisk drama fra Paraguay præmieret

Prisen for bedste skuespillerinde fik den 68-årige Ana Brun fra Paraguay for sin hovedrolle i 'Las herederas' fra Paraguay om et lesbisk par, som sættes på hårde prøver af tilværelsen og kærligheden.

Den bedste skuespiller blev Anthony Bajon for sin hovedrolle i den franske 'La prière' om den unge Thomas, der anbringes i et øde hus med katolske præster for at slippe af med sit stofmisbrug.

Sølvbjørnen for bedste manuskript går til den mexicanske duo Manuel Alcalá og Alonso Ruizpalacios for deres historie om de to nærmest geniale, men uheldige tyve i 'Museo' med Gael García Bernal.

Solen har skinnet på Berlin

Dermed er det slut for Berlinale nummer 68, den andensidste festival med Dieter Kosslick som leder. Han glædede sig over arrangementet og alle de filmfolk, han har modtaget på den røde løber de sidste ti dage:

»Solen har skinnet hele tiden, folk har været venlige, fredelige og så forskellige som filmene, så det har været dejlige at modtage dem på den røde løber. Jeg kunne såmænd godt være blevet stået i en uges tid længere«.

Festivalens leder hæftede sig ved, at arrangementet har været præget af stærke kvinder i filmene og bag kameraet.