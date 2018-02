Hvem skal arve Frankrigs Elvis? Kendisser blander sig i fransk arvestrid Johnny Hallyday, 'Frankrigs Elvis', døde i december 2017. Men nu er der tvivl om, hvem der har ret til sangerens formue. Ifølge enken siger testamentet, at kun hun skal arve. Det er Hallydays to børn fra tidligere ægteskaber ikke enige i.

Hvem skal arve Johnny Hallyday?

Det spørgsmål er der mange i Frankrig, der svarer på for tiden, hvor en arvestrid er opstået mellem den afdøde sangers enke og to børn fra tidligere ægteskaber, skriver bbc.com.

Johnny Hallyday (født Jean-Philippe Smet) døde af lungekræft 6. december 2017, 74 år gammel. Han efterlod sig konen Laeticia samt deres to adopterede børn fra Vietnam. Efter sigende lyder Hallydays sidste vilje, at kun enken Laeticia arver, og det har nu fået sangerens to voksne børn, Laura Smet og David Hallyday, til at betvivle ordlyden af testamentet, hvor Laeticia fremhæves som hovedarving.

Hallyday anses som Frankrigs Elvis og hyldes af mange som en af landets største stjerner. Han blev hurtigt en særdeles populær popsanger i Frankrig med flere hitlisteplaceringer, da han sang amerikanske pop- og rocksange i den franske radio (selvfølgelig oversat til fransk). Han gjorde også international karriere i andre lande i kortere perioder.

Arvesagen møder uforstående miner i Frankrig, hvor flere kendisser nu har valgt at byde ind og tilkendegive deres mening om problematikken.

Foto: Remy De La Mauviniere/AP Brigitte Bardot har gennem tiden fået flere domme for diskriminerende udtalelser.

Skuespillerinden Brigitte Bardot, der i løbet af sin karriere har gjort sig stærkt bemærket som modstander af blandt andet homoseksuelle, islam og hvalfangst, har sagt følgende til den franske radiostation Europe 1:

»Jeg er forarget. Hvis jeg var Laeticia, ville jeg gøre tingene ordentligt. Jeg ville give David og Laura, hvad de fortjener«.

Bosat og underlagt andre regler i Californien

Brigitte Bardot er ikke alene om at give sit besyv med. Rockmusikeren Eddy Mitchell var en af Hallydays venner og har udtalt: »Jeg forstår ikke, hvordan nogen kan gøre hans børn arveløse«.

Gennem sit liv nåede Johnny Hallyday at være gift fem gange, heraf to af gangene med den samme kvinde. Han fik sit første barn, David Hallyday, med sangerinden Sylvie Vartan. Hun har fortalt, at hun gennem deres skilsmisse i 1980 har opfordret Johnny til at give hendes andel af deres fælles hjem til sønnen.

Skuespilleren Jean Reno har opfordret familien til ikke at 'give efter for hadet'.

De franske arveregler har rødder tilbage til Den Franske Revolution i 1789, og ifølge disse regler skal alle børn overordnet set gives lige dele af en arvings ejendom. Af skattemæssige årsager havde Johnny Hallyday imidlertid valgt at bosætte sig i Californien, og her er reglerne nogle andre.

Det muliggør, at testamentets ordlyd skulle give hans femte kone og nu enke Laeticia Hallyday og ægteparrets to adopterede døtre fuld eneret til den franske sangers formue.