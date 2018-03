Marco Travaglio er Berlusconis onde ånd: »Jeg fortsætter med at påpege urent spil, hvor jeg ser det«

I det foregående århundrede, hvor kommunisterne i Italien var nogle, der reelt rakte ud efter magten, lød et kynisk ordsprog »meglio mafiosi che rossi« – hellere mafiaens folk end de røde.

»I dag er det blevet til hellere Berlusconi end Grillos folk. Det er da bemærkelsesværdigt, at i valget mellem en uerfaren politiker som Luigi Di Maio, der sikkert både er naiv og har rigelig plads til forbedring, og så en dømt, uvalgbar kriminel, som beviseligt har betalt penge til mafiaen, vælger man den sidste«.

Flere kalder Femstjernebevægelsen inkompetent?

»Men det er en dårlig undskyldning. De ødelæggelser, de selverklæret kompetente politikere har påført Italiens offentlige sektor og økonomi, taler for sig selv. Var de så kompetente, som de påstår, ville Femstjernebevægelsen jo ikke stå til at blive det største parti, ja, næppe eksistere overhovedet. Bevægelsen er rekylen fra den regerende klasses egen inkompetence – højre som venstre«.

Alle venstrefløjens ledere har de seneste par dage erklæret, at de ikke går til valg på en ny alliance med Berlusconis parti?

»Men husk på, at centrum-venstre-fløjen i 2013 på samme måde erklærede aldrig at ville lave en aftale med Berlusconis folk. De gjorde det bare alligevel. I mine øjne er en lignende koalition mellem højre og venstre meget sandsynlig«.

Venstrefløjen har haft 1.000 muligheder for at afslutte Berlusconi-æraen

Du har sagt, at venstrefløjen er direkte medskyldige i Berlusconis genkomst. Hvori består den skyld?

»Venstrefløjen har haft 1.000 muligheder for at afslutte Berlusconi-æraen. Han er ikke blot uvalgbar på grund af sin dom for skattesvig fra 2013. Vi har faktisk en lov fra 1957, der medfører, at har man en statslig koncession til at drive tv-virksomhed, kan man ikke vælges. Venstrefløjen har fra starten valgt at ignorere den lov«, siger forfatteren, som også opregner to aldrig eksekverede domme fra Italiens forfatningsdomstol, der krævede, at Berlusconi skilte sig af med en af sine tre tv-kanaler af konkurrencehensyn.

De ansvarliges inkompetence

Vred er Travaglio også over den varme velkomst, både kommissionsformand Jean Claude Juncker og andre konservative EU-politikere i januar gav Berlusconi, da han drog på charmeoffensiv til Bruxelles. En tysk parlamentariker erklærede her i italienske medier, at han ikke så noget behov for bodsgang fra italienerens side. Og at Berlusconi var både en stor europæer og statsmand.

»Tidligere isolerede de Berlusconi på grund af hans talrige interessekonflikter. I dag foregiver de samme europæiske eliter også at glemme i håbet om, at han kan blive reservehjul under et stort bunkebryllup, hvor Femstjernebevægelsen holdes ude. Det forekommer meget kortsynet, for det giver netop bevægelsen et grundlag for at vokse. Sidste gang fik de 8,5 millioner stemmer, denne gang står de til over 10«.

EU-politikerne vil undgå populister ved magten, kunne forklaringen lyde?

»Man kan være uenig i bevægelsens program, men når de går ind for en minimumsløn til arbejdsløse, er det jo noget, man allerede har de fleste steder i Europa. Var de tyskere, der indførte det, også populister? Hvorfor ikke give dem lejligheden til at regere? Så finder vi hurtigt ud af, om de er i stand til det«.

Selv erklærer forfatteren sig som en slags klassisk italiensk liberal med Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi og andre navne fra det spæde italienske demokrati før år 1900 som sine idoler.