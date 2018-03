Næste uges kultur: Kan Rasmus Bjerg synge John Mogensen frem på scenegulvet? Ole Bornedals portræt af John Mogensen og Peter Sommers nye plade holder Politikens anmeldere øje med i næste uge. Og fredag kommer Det Kgl. Teater med et bud på, hvad der egentlig skete, da Operaen skulle bygges.

FILM

Ole Bornedal: Så længe jeg lever.

Premiere 8. marts

Rasmus Bjerg er bredt kendt for sine biroller i danske folkekomedier og på børne-tv, mens teaterpublikummet også har set ham i bærende roller i klassikere uden komisk kant. Hans talent er som et spejlkabinet af udtryk, og med Ole Bornedals ’Så længe jeg lever’ får han endelig chancen i en stor dansk film med en hovedrolle, der kræver sans for flersidig personskildring. Det bliver spændende at se Bjerg synge John Mogensen frem på scenegulvet og helt ned under gulvbrædderne.

BEAT

Peter Sommer: Elskede At Drømme, Drømte Om At Elske.

Nyt album ude 9. marts

Det er fem år siden, at eksiljyden Peter Sommer sidst udgav et nyt album i eget navn. I mellemtiden har han været bedste venner med Simon Kvamm i duoen De Eneste To og genbesøgt sit gamle albumværk ’Til rotterne, til kragerne, til hundene’. Nu er der nyt, og som så ofte med Peter Sommer er et nyt album også en mulighed for en ny musikalsk begyndelse. Derfor er albummet delt op i to. Den ene halvdel er indspillet med hans faste slæng af musikere i Tiggerne, den anden med den jazzede duo Bremer/McCoy. Temaet for sangene på begge dele er dog velkendt: kærligheden og dens tvetydige væsen.

KLASSISK

Figura Ensemble. Koncertkirken,

Blaagaards Plads. 7. marts

De har stået for nogle af de mest varieté-intime, udknaldede, veludførte og veliscenesatte oplevelser på den smalle scene for ny kompositionsmusik herhjemme i de sidste 25 år, og nu fejrer de rund fødselsdag. Det sker – som det første af flere arrangementer – med en koncert i Koncertkirken på Nørrebro, hvor ensemblet Figura med den rødhårede mezzosopran Helene Gjerris som frontfigur opfører værker af komponisterne Tróndur Bogason, Anna Thorvaldsdottír og Peter Bruun, der for nylig fik stærke anmeldelser for sin nye messe. Derudover kan man opleve ’Figuras store hitparade’ med værker af bl.a. Per Nørgård, Steingrimur Rohloff, Peter Bruun og Ursula Andkjær Olsen, Rasmus Zwicki og Peter Fuglsang. Det lyder festligt!

TEATER

Jakob Weis: Møller & Larsen.

Skuespilhuset. Premiere 9. marts

Hvad fanden skete der egentlig, da Operaen skulle bygges, spørger Det Kgl. Teater (af alle!) nu. Det var også på tide med det spørgsmål, skulle man mene (rettidig omhu?!). Det er dramatikeren Jakob Weis, der med stykket ’Møller & Larsen’ lader skibsrederen og arkitekten møde hinanden som to spøgelser på scenen, her i skikkelse af Henning Jensen og Søren Sætter-Lassen, og så er der ellers lagt op til en større efterrationalisering (hvem gav ordrerne, og hvem gav ikke mindst de forkerte ordrer?), og måske ender det hele i en slags forsoning, et åndsslægtskab, et venskab? Thomas Bendixen instruerer, og Karin Betz har bygget scenografien – en opera? Opsætningen kan opleves til slutningen af maj.