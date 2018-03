Frankrig vil tilbagelevere kulturarv: Eksperter skal undersøge tusindvis af afrikanske genstande Afrikanske museumsgenstande, der er endt i Frankrig under kolonitiden, kan nu være på vej hjem.

I december 2017 proklamerede den franske præsident Emmanuel Macron, at man ville tage en række initiativer til at tilbagelevere kulturgenstande, der stammer fra afrikanske lande, men befinder sig i Frankrig. Såkaldt repatriering.

»Jeg kan ikke acceptere, at en stor del af flere afrikanske landets kulturarv befinder sig i Frankrig. Jeg vil inden for de næste fem år arbejde for at muliggøre midlertidig eller definitiv tilbagelevering af den afrikanske kulturarv til Afrika«, lød Macrons udmelding dengang.

Og nu bliver løftet fulgt op af konkret handling. I denne uge udpegede præsidenten to eksperter, der skal stå for arbejdet med tilbagelevering af kulturarv, skriver New York Times.

Der er tale om den senegalesiske økonom og forfatter Felwine Sarr og den franske kunsthistoriker Bénédicte Savoy, som de næste måneder skal undersøge, hvilke genstande, der befinder sig på franske museer, og som eventuelt kan tilbageleveres til deres oprindelseslande.

Minister: Kan få store konsekvenser for museer

Initiativet blev annonceret under en fælles pressekonference med Benins præsident Patrice Telon. Netop Benin har længe forsøgt at få nogle af de flere tusind genstande tilbageleveret, der blev taget som krigsbytte under den franske erobring af landet i 1892-1894.

Da Politiken i december beskrev det franske initiativ første gang, manede kulturminister Mette Bock (LA) dog til besindighed.

»Når vi taler kulturarv, der er udført fra oprindelseslandet for længe siden – og som Macron i denne sammenhæng fokuserer på – så kommer vi ind på et meget kompliceret spørgsmål. Der er her normalt tale om genstande, der er udført og indført i overensstemmelse med den tids lovgivning. Og der er tale om en enorm mængde genstande, så det ville have voldsomme konsekvenser for mange store museer at gennemføre princippet konsekvent. Derfor er vi nødt til at se konkret på, hvilke kulturarvsgenstande der er tale om«.